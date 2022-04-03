Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçında kural hatası mı yapıldı? Hükmen yenilgi...

Son dakika haberleri... Trabzonspor-Beşiktaş maçı 1-1 berabere bitti ama maçın ardından konuşulanlar karşılaşmanın önüne geçti. İkinci yarının hemen başında Beşiktaş'ın kullandığı çift vuruşta kural hatası yapıldığı iddia edildi. Beşiktaşlı taraftarlar maçın tekrarı ve hükmen yenilgi için yüzlerce tweet atıyor...

GERİ PAS VERDİ, UĞURCAN ELİNE ALDI

Trabzonspor'da Uğurcan'a atılan geri pas sonrası tecrübeli kaleci topu eline aldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, çift vuruş verilmesini istedi. Fakat çift vuruş, Uğurcan'ın topu eline aldığı bölgeden kullanıldı. Bu olayın ardından eski hakem Ahmet Çakar, maçta kural hatası yapıldığını ifade etti. Bu olayın ardından Beşiktaşlı taraftarlar hükmen yenilgi Tweetleri atmaya başladı...

"NET BİR KURAL HATASI YAPILDI"

Ahmet Çakar, "Türkiye nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı.Rakip kale sahası içinde bir çift vuruş olursa ( kaleci uğurcan a geri pas) bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır.Zorbey yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır." dedi.

FIFA TALİMATINI GÖSTERDİ

Ahmet Çakar, kural hatası yapıldığını ispat etmek için FIFA talimatını gösterdi. Çakar, "MHK , çok bilmişler.... Bakın FIFA talımatı. Federasyonun da sitesinde duruyor. Bağlayıcı bir kural. Tıpkı penaltının, penaltı noktası üzerinden atılması zorunluluğu gibi...

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



