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  4. Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük'e büyük tepki! ''Skandal bir gece''

Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük'e büyük tepki! ''Skandal bir gece''

03.04.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'a konuk oldu. Siyah - beyazlılar, yeni hocasıyla iyi bir başlangıç yapmak istediği maça tempolu giriş yaptı ve birçok gol pozisyonuna girdi. Beşiktaş, bu pozisyonlardan birinde penaltı bekledi. Batshuayi'nin yerde kaldığı pozisyonda maçın hakemi Zorbay Küçük'ün kararı devam oldu. Bu kararın ardından sosyal medya yıkıldı...

Son dakika: Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük'e büyük tepki! ''Skandal bir gece''
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri... Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıktı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında daha üstün olan Beşiktaş, girdiği gol pozisyonlarından yararlanamadı. Bu pozisyonlardan birinde penaltı bekleyen siyah - beyazlılar, hakem Zorbay Küçük'ün devam kararına tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYA YIKILDI! ''SKANDAL BİR GECE"

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Beşiktaşlı taraftarların yanında Fenerbahçeli taraftarlar da maçın hakemine isyan etti. Yaşanan bir pozisyonun benzeri Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanmış ve Zorbay Küçük İrfan Can Kahveci'yi kırmızı kartla oyun dışına atmıştı. Bu detayla birlikte hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe taraftarı Zorbay Küçük'e ateş püskürdü.

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır

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