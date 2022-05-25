Son dakika: Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme krizi! Yine anlaşma sağlanamadı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl son şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezona kadrosunu koruyarak girmek isteyen Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor.

Bordo - mavililer, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesini uzatmak için dün tekrar masaya oturdu.

YİNE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Daha önceki görüşmelerden sonuç alamayan Trabzonspor Yönetimi, bu kez de yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda Nijeryalı yıldız ile anlaşma sağlayamadı.

HAMSIK DETAYI

Karadeniz ekibinin Nwakaeme'ye Marek Hamksik'e verilen en yüksek ücreti önerdiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE DEVREYE GİREBİLİR

Öte yandan Trabzonspor'un Nwakaeme ile anlaşmaya varamaması durumunda Fenerbahçe'nin devreye girerek oyuncuya yüksek maaş ve 2 yıllık kontrat önereceği iddia edildi.

