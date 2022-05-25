SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme krizi! Yine anlaşma sağlanamadı...

Son dakika: Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme krizi! Yine anlaşma sağlanamadı...

25.05.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor'da iç transfer hareketliliği devam ediyor. Sözleşmesi biten yıldız futbolcu Anthony Nwakeme ile görüşmelerini sürdüren bordo - mavili yönetim, Nijeryalı futbolcuyla yine anlaşmaya varamadı. İki tarafın, yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda ortak bir karara varamadığı ortaya çıktı.

Son dakika: Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme krizi! Yine anlaşma sağlanamadı...
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl son şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezona kadrosunu koruyarak girmek isteyen Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor.

Bordo - mavililer, şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesini uzatmak için dün tekrar masaya oturdu.

YİNE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

20220306_2_52479069_74355646

Daha önceki görüşmelerden sonuç alamayan Trabzonspor Yönetimi, bu kez de yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda Nijeryalı yıldız ile anlaşma sağlayamadı.

HAMSIK DETAYI

20211002_2_50273249_69280118_1637739285-1644909855

Karadeniz ekibinin Nwakaeme'ye Marek Hamksik'e verilen en yüksek ücreti önerdiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE DEVREYE GİREBİLİR

image5-1645269271

Öte yandan Trabzonspor'un Nwakaeme ile anlaşmaya varamaması durumunda Fenerbahçe'nin devreye girerek oyuncuya yüksek maaş ve 2 yıllık kontrat önereceği iddia edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taraftarı çileden çıkartacak!Taraftarı çileden çıkartacak!
Sahalarda ender görülen olay!Sahalarda ender görülen olay!
Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Anthony Nwakaeme son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Korkunç olay! Önce eşini bıçakladı sonra çocuklarını balkondan attı

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Milli Takım'da skandal iddia!

Milli Takım'da skandal iddia!

Yeni yayıncı kuruluş belli oluyor!

Yeni yayıncı kuruluş belli oluyor!

Antrenmana içkili geldi, kariyerini bitirdi!

Antrenmana içkili geldi, kariyerini bitirdi!

Mesut Özil'den Endonezya'da büyük anlaşma!

Mesut Özil'den Endonezya'da büyük anlaşma!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastaneden bakın ne ile döndü!

Şiddetli karın ağrısıyla gittiği hastaneden bakın ne ile döndü!

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

Gökyüzü 'bırak dağınık kalsın' diyor!

Gökyüzü 'bırak dağınık kalsın' diyor!

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.