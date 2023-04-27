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SON DAKİKA: Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! Bruno Peres'in sözleşmesi feshedildi

27.04.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Karadeniz ekibi Trabzonspor, Brezilyalı savunma oyuncusu Bruno Peres'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! Bruno Peres'in sözleşmesi feshedildi
Bruno Peres

Bruno Peres

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'dan yapılan KAP açıklamasında Brezilyalı futbolcu Bruno Peres'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği duyuruldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

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Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel oyuncumuz Bruno Da Silva Peres ile Kulübümüz arasındaki 01.07.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, oyuncumuz Bruno Da Silva Peres, bahse konu sözleşmeden kaynaklı alacaklarının yarısından vazgeçmiş olup, kalan alacakları ise 15.05.2024 tarihine kadar altı taksit halinde ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

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