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SON DAKİKA: Trabzonspor'da beklenmedik veda! Kendisi açıkladı

20.06.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Trabzonspor’un devre arasında Alman ekibi Union Berlin’den kiraladığı Tymoteusz Puchacz, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir mesajla bordo-mavili takıma veda etti. 23 yaşındaki savunmacının bu paylaşımı taraftarlarca beğeni yağmuruna tutuldu.

SON DAKİKA: Trabzonspor'da beklenmedik veda! Kendisi açıkladı
Tymoteusz Puchacz

Tymoteusz Puchacz

POL Polonya
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un devre arasında Alman ekibi Union Berlin'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Polonyalı savunmacı Tymoteusz Puchacz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo-mavili kulübe veda etti.

23 yaşındaki savunmacının kiralık sözleşmesi, beklentilerin altında kalması nedeni uzatılmazken Puschacz'ın duygusal vedası beğeni yağmuruna tutuldu.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞAMIŞTI

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Kariyerinin ilk şampiyonluğunu Karadeniz ekibi Trabzonspor’da yaşayan Puchacz mesajında, “Sevgili Trabzonspor ailem, şükranlarımı ve mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Kulüp tarihine geçmiş olmanın ve hep birlikte kazanılan bu şampiyonluğun bir parçası olmanın muhteşem duygusunu yaşıyorum. Orada olduğum sürede artık büyük bir Trabzonspor taraftarına dönüştüm ve Trabzon’a defalarca geleceğime eminim." dedi.

"BİZE HER YER TRABZON"

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"Tüm Trabzon şehrine, hocama, takım arkadaşlarıma ve yöneticilerimize teşekkür ederim" diyen Polonyalı "Sizleri hiç unutmayacağım. Bize her yer Trabzon” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor
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