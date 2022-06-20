SON DAKİKA: Trabzonspor'da beklenmedik veda! Kendisi açıkladı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un devre arasında Alman ekibi Union Berlin'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Polonyalı savunmacı Tymoteusz Puchacz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bordo-mavili kulübe veda etti.

23 yaşındaki savunmacının kiralık sözleşmesi, beklentilerin altında kalması nedeni uzatılmazken Puschacz'ın duygusal vedası beğeni yağmuruna tutuldu.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞAMIŞTI

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu Karadeniz ekibi Trabzonspor’da yaşayan Puchacz mesajında, “Sevgili Trabzonspor ailem, şükranlarımı ve mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Kulüp tarihine geçmiş olmanın ve hep birlikte kazanılan bu şampiyonluğun bir parçası olmanın muhteşem duygusunu yaşıyorum. Orada olduğum sürede artık büyük bir Trabzonspor taraftarına dönüştüm ve Trabzon’a defalarca geleceğime eminim." dedi.

"BİZE HER YER TRABZON"

"Tüm Trabzon şehrine, hocama, takım arkadaşlarıma ve yöneticilerimize teşekkür ederim" diyen Polonyalı "Sizleri hiç unutmayacağım. Bize her yer Trabzon” ifadelerini kullandı.



