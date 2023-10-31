Son dakika: Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi şok! İki yıldız isim, derbide forma giyemeyecek...

Son dakika haberleri: Fenerbahe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabaka öncesinde hazırlıklarını sürdüren bordo - mavili ekipte sıcak bir gelişme yaşandı.
Son olarak Fatih Karagümrük deplasmanına çıkan ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Fırtına'da sakatlanan Mahmoud Trezeguet'den kötü haber geldi.
Trabzon yerel basınının haberine göre ayak bileğinde sıvı ve ödem tespit edilen Trezeguet, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.
Trabzonspor'da ayrıca, Anastasios Bakasetas'ın da sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Üretkenlik anlamında sıkıntı yaşayan Karadeniz temsilcisi, bu iki yıldızından yoksun derbiye çıkacak.