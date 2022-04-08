SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Son dakika: Trabzonspor'da Nwakaeme imzayı attı! Fenerbahçe...

Son dakika: Trabzonspor'da Nwakaeme imzayı attı! Fenerbahçe...

08.04.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Fenerbahçe ile adı anılan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme imzayı attı. Bordo-Mavililer ile sözleşme yenileyen golcü oyuncu 3 yıllık mukaveleyi kabul etti. Trabzonsporlu taraftarların büyük sevgi beslediği yıldız oyuncunun bu haberinin ardından taraftarlar sevince boğuldu. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Trabzonspor'da Nwakaeme imzayı attı! Fenerbahçe...
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri... Açık ara lider olan Trabzonspor'da iç transferde hareketli günler geçiyor. Anthony Nwakaeme'nin takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken Trabzonspor yönetimi erken davrandı ve işi bitirdi. Adı Fenerbahçe ile anılan ve sezon sonu sarı-lacivertli ekibe imza atacağı iddia edilen Anthony Nwakaeme'nin 3 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi.

ANTHONY NWAKAEME FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

0EA1586E-62B2-48E0-A496-18A7BD569405-700x420

Anthony Nwakaeme'nin adı son dönemde Fenerbahçe'yle de anılıyordu. Bu sezon Bordo-Mavili formayla toplam 29 maça çıkan Anthony Nwakaeme 12 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ

1634649369004-215255225

Gösterdiği performansla takımına şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlayan Anthony Nwakaeme, Yattara'dan sonra çok sevilen kanat oyuncuları arasına adını yazdırdı...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF Başkanı olacak mı? Resmen açıkladı...TFF Başkanı olacak mı? Resmen açıkladı...
Toroğlu'ndan bomba iddia! Neler oluyor neler...Toroğlu'ndan bomba iddia! Neler oluyor neler...
İşte istifasının perde arkası!İşte istifasının perde arkası!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Anthony Nwakaeme son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İslam Memiş mayıs ayı için uyardı: Sakın...

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! Fatih Terim derken...

Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! Fatih Terim derken...

Galatasaray'da sıcak gelişme

Galatasaray'da sıcak gelişme

Trabzonspor'a sis engeli! Süper Lig maçı ertelendi

Trabzonspor'a sis engeli! Süper Lig maçı ertelendi

UEFA mutlu, kulüpler isyanda! Yeni FFP kuralı resmen açıklandı

UEFA mutlu, kulüpler isyanda! Yeni FFP kuralı resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Çay tiryakilerine çok kötü haber!

Çay tiryakilerine çok kötü haber!

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Dünyanın en yaşlı insanı! Uzun ömrünü bakın neye borçlu...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.