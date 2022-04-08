Son dakika: Trabzonspor'da Nwakaeme imzayı attı! Fenerbahçe...

Son dakika haberleri... Açık ara lider olan Trabzonspor'da iç transferde hareketli günler geçiyor. Anthony Nwakaeme'nin takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken Trabzonspor yönetimi erken davrandı ve işi bitirdi. Adı Fenerbahçe ile anılan ve sezon sonu sarı-lacivertli ekibe imza atacağı iddia edilen Anthony Nwakaeme'nin 3 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi.

ANTHONY NWAKAEME FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Anthony Nwakaeme'nin adı son dönemde Fenerbahçe'yle de anılıyordu. Bu sezon Bordo-Mavili formayla toplam 29 maça çıkan Anthony Nwakaeme 12 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ

Gösterdiği performansla takımına şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlayan Anthony Nwakaeme, Yattara'dan sonra çok sevilen kanat oyuncuları arasına adını yazdırdı...



