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Son dakika: Trabzonspor'da Orhan Ak istifa etti! 'Oyuncularımla vedalaştım!'

04.04.2023 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Ankaragücü'ne karşı 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Trabzonspor'da istifa Abdullah Avcı'nın yerine teknik direktörlük görevini sürdüren Orhan Ak da karşılaşmanın ardından bordo - mavili ekibe veda etti. Ak, maç sonrasında flaş röportajda istifa ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika: Trabzonspor'da Orhan Ak istifa etti! 'Oyuncularımla vedalaştım!'

Ankaragücü ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan ve her iki takımın da oldukça yüksek bir tempoda oynadığı maçta kazanan taraf Ankaragücü oldu.

Trabzonspor'da istifa eden Abdullah Avcı sonrasında teknik direktörlük görevini üstlenen Orhan Ak, görevini bıraktı.

Maç sonrasındaki flaş röportajda konuşan Ak, "Başkanıma ulaşamadım ama Zeyyat Kafkas ile haber ulaştırdım. Oyuncularımla da vedalaştım. Kulübün önünü açmak lazım. Bazen olmuyor. İçeriden birisinin kalması demek ki doğru değilmiş. Herkes hakkını helal etsin. Trabzonspor'u yenmek bu kadar kolay olmamalı. Kapanış benim adıma üzüntülü oldu." ifadelerini kullandı.

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