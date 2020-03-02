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SON DAKİKA Trabzonspor'da Sturridge ile yollar ayrıldı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.03.2020 12:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Trabzonspor'da Daniel Sturridge'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

SON DAKİKA Trabzonspor'da Sturridge ile yollar ayrıldı

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Daniel Sturridge ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir” ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor formasıyla 16 maça çıkan Sturridge, sahada kaldığı 845 dakikada 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor daniel sturridge

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu yaz şike operasyonu yapılır trabzona ve gerçekler ayyuka çıkar. Sturridge erken farkedip kaçtı
DS Damat yolladı zaar, giremedi gözüne Albayrak’ın keh keh keh.
aman Allahım, Trabzonsporun en önemli futbolcusu bu adam. nasıl olur? aman Allahım inanamıyorum!
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