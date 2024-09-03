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SON DAKİKA: Trabzonspor'da yeni teknik direktör Şenol Güneş oldu! Tecrübeli hocanın ilk rakibi Beşiktaş...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.09.2024 15:54
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Son dakika... Trabzonspor'da Abdullah Avcı ayrılığının ardından yeni hoca arayışlarını sürdürürken Bordo mavili ekip 4. kez takımı Şenol Güneş'e emanet etti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Trabzonspor'da yeni teknik direktör Şenol Güneş oldu! Tecrübeli hocanın ilk rakibi Beşiktaş...

Trabzonspor'da alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Avcı'nın vedasından bu yana Karadeniz ekibi için birçok isim yazılıp çizilirken, listenin başındaki ilk isim Şenol Güneş'di.

ANLAŞMA SAĞLANDI

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Başkan Ertuğrul Doğan, Güneş ile bir görüşme gerçekleştirirken Ertuğrul Doğan ve Şenol Güneş, prensip olarak anlaşma sağladığı öğrenildi.

Trabzonspor'un Güneş konusunda kısa süre içerisinde resmi adımı atması bekleniyor.

İLK RAKİBİ BEŞİKTAŞ

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72 yaşındaki teknik adam, resmi duyurusunun yapılmasıyla birlikte yeni takımında ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.Şenol Güneş ile bugün yeniden masaya oturdu.

Tarafların bu görüşmede takımın yapılanması ve anlaşmayla ilgili konuları görüşmesi bekleniyor.

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Şenol Güneş Trabzonspor son dakika
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