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Son dakika: Trabzonspor'da yönetim Nenad Bjelica için 'ayrılık' dedi! İlk aday Abdullah Avcı...

07.10.2023 15:39 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Bordo - mavililerde üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Nenad Bjelica'nın geleceği tartışmalara neden olmuştu. Taraftarların tepki gösterdiği Hırvat teknik adam ile ilgili yönetimden karar çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanına çıkmıştı. Bordo - mavililer, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmış ve son 3 maçta 2. yenilgisini almıştı.

Süper Lig'de 8 haftada 12 puan toplayan ve 5. sırada yer alan bordo - mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica'nın geleceği tartışılmaya başlamıştı.

TOPLANTI YAPILDI

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Trabzonspor yönetim kurulu, Hırvat hoca ile yola devam edilmemesi konusunda fikir birliğine vardı. Yönetimin oy birliğiyle vardığı kararı destekleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp avukatlarına talimat vererek resmi görüşmelerin yapılmasını istedi.

AYRILIK GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR

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2024-25 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan ve yıllık 1 milyon 600 bin Euro ücret alan Nenad Bjelica'nın tazminatının verilerek takımdan gönderilmesi düşünülüyor. Adana Demirspor maçı sonrası ülkesi Hırvatistan'a giden Bjelica ile avukatlar üzerinden resmi görüşmeler yapılıyor. Trabzonspor ile Bjelica'nın ayrılığının yakın zamanda kesinleşmesi bekleniyor. (DHA)

EN ÖNEMLİ ADAY ABDULLAH AVCI

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Başkan Ertuğrul Doğan, kararını kısa süre içerisinde vereceği aktarıldı. Olası yeni teknik direktörler arasındaki en büyük adayın ise Abdullah Avcı olduğu belirtildi.

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