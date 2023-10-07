Son dakika: Trabzonspor'da yönetim Nenad Bjelica için 'ayrılık' dedi! İlk aday Abdullah Avcı...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Adana Demirspor deplasmanına çıkmıştı. Bordo - mavililer, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmış ve son 3 maçta 2. yenilgisini almıştı.

Süper Lig'de 8 haftada 12 puan toplayan ve 5. sırada yer alan bordo - mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica'nın geleceği tartışılmaya başlamıştı.

TOPLANTI YAPILDI

Trabzonspor yönetim kurulu, Hırvat hoca ile yola devam edilmemesi konusunda fikir birliğine vardı. Yönetimin oy birliğiyle vardığı kararı destekleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp avukatlarına talimat vererek resmi görüşmelerin yapılmasını istedi.

AYRILIK GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR

2024-25 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan ve yıllık 1 milyon 600 bin Euro ücret alan Nenad Bjelica'nın tazminatının verilerek takımdan gönderilmesi düşünülüyor. Adana Demirspor maçı sonrası ülkesi Hırvatistan'a giden Bjelica ile avukatlar üzerinden resmi görüşmeler yapılıyor. Trabzonspor ile Bjelica'nın ayrılığının yakın zamanda kesinleşmesi bekleniyor. (DHA)

EN ÖNEMLİ ADAY ABDULLAH AVCI

Başkan Ertuğrul Doğan, kararını kısa süre içerisinde vereceği aktarıldı. Olası yeni teknik direktörler arasındaki en büyük adayın ise Abdullah Avcı olduğu belirtildi.

