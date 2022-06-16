Son dakika: Son şampiyon Trabzonspor'dan 4 transfer birden! Taraftar çılgına döndü

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transferde atağa kalktı. Bordo mavili kulüp yaptığı KAP bildirimlerinde serbest statüde bulunan Jens Stryger Larsen ve Stefano Denswil ile Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transferleri için görüşmelere başlandığını duyurdu.

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Bordo mavililer Kasımpaşa'nın iki yerli oyuncusu Eren Elmalı ve Doğucan Haspolatlı ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Eren Elmalı, Kuntz tarafından A milli takım kadrosuna da çağrılmıştı. Doğucan da U-21 milli takımında forma giyiyor. Trabzonspor, ayrıca Danimarka milli takımında da forma giyen Larsen ile anlaştı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

-Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

-Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

-Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

