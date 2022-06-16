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  4. Son dakika: Son şampiyon Trabzonspor'dan 4 transfer birden! Taraftar çılgına döndü

Son dakika: Son şampiyon Trabzonspor'dan 4 transfer birden! Taraftar çılgına döndü

16.06.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Son şampiyon Trabzonspor, dört transferi KAP'a bildirdi! Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bordo mavili ekip, Kasımpaşa forması giyen Eren Elmalı, Doğucan Haspolat; Danimarkalı Larsen ve Hollandalı stoper Denswil ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Bu transferler taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Son şampiyon Trabzonspor'dan 4 transfer birden! Taraftar çılgına döndü
Jens Larsen

Jens Larsen

DAN Danimarka
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Udinese
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Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transferde atağa kalktı. Bordo mavili kulüp yaptığı KAP bildirimlerinde serbest statüde bulunan Jens Stryger Larsen ve Stefano Denswil ile Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın transferleri için görüşmelere başlandığını duyurdu.

SON DAKİKA: DÖRT TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ!

Bordo mavililer Kasımpaşa'nın iki yerli oyuncusu Eren Elmalı ve Doğucan Haspolatlı ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Eren Elmalı, Kuntz tarafından A milli takım kadrosuna da çağrılmıştı. Doğucan da U-21 milli takımında forma giyiyor. Trabzonspor, ayrıca Danimarka milli takımında da forma giyen Larsen ile anlaştı.

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Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

-Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

-Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

-Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Trabzonspor
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