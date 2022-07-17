Son dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme menajer oyununa geldi! Hiçbir kulüple anlaşamadı...

Son dakika haberleri: Geride bıraktığımız sezonu şampiyonlukla tamamlayan Trabzonspor'da elde edilen zaferde büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme'nin geleceği merak ediliyordu. Gösterdiği etkili performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Nwakaeme, yaz transfer sezonunda Trabzonspor'dan ayrılmıştı.

MENAJERİNİN TALEBİ SONRASI YOLLAR AYRILDI

Nijeryalı futbolcunun ayrılığına sebep olan durum ise menajerinin 3 yıllık sözleşme karşılığında 10 milyon euro'yu bulan talebiydi.

BOŞTA KALDI

Tecrübeli futbolcu ayrılığın ardından birçok takımla temas kurmasına rağmen menajerinin talep ettiği kontratı bulamadı ve boşta kaldı.

GALATASARAY İLE TEMAS KURDU

Süper Lig'de en sıcak teması Galatasaray ile kuran başarılı oyuncu, sarı kırmızılılardan da farklı bir tavır görmedi. Galatasaray yönetimi, Nwakaeme için 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık kontrat teklif etti ve yıllık ücret olarak da 2 milyon euro'ya yakın bir öneri sundu.

ARAP KULÜPLERİNİ İSTEMİYOR

Nwakaeme ve menajerinin son olarak Arap kulüpleriyle temas halinde olduğu belirtilse de Nijeryalı futbolcunun kariyerini Arap Yarımadası'nda sürdürmek istemediği ifade edildi.



