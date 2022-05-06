Son dakika: Trabzonspor'dan hayret veren istatistik! Görenler gözlerine inanamıyor...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 78'e yükseltti. Atakaş Hayaspor'un ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve puanını 50 yaptı.

SON 7 MAÇTA YALNIZCA 1 GALİBİYET!

Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile berabere kalarak şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan etmişti. Son oynanan Hatayspor maçından da galibiyet alamayan bordo-mavililer toplamda son 7 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkarabildi.

TARAFTARLAR ENDİŞEYE DÜŞTÜ

Trabzonspor taraftarı bu istatistiği gördükten sonra endişe içine girdi. Gelecek sezon için endişe duyan bordo-mavililer takımın bir an önce toparlanıp eski formuna dönmesini umuyor.



