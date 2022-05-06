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Son dakika: Trabzonspor'dan hayret veren istatistik! Görenler gözlerine inanamıyor...

06.05.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Şampiyon Trabzonspor, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından bordo-mavililer ligde oynadığı son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilmiş oldu. Bu korkutucu detay gelecek sezon için taraftarları endişeye düşürdü.

Son dakika: Trabzonspor'dan hayret veren istatistik! Görenler gözlerine inanamıyor...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 78'e yükseltti. Atakaş Hayaspor'un ise galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve puanını 50 yaptı.

SON 7 MAÇTA YALNIZCA 1 GALİBİYET!

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Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile berabere kalarak şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan etmişti. Son oynanan Hatayspor maçından da galibiyet alamayan bordo-mavililer toplamda son 7 maçtan yalnızca 1 galibiyet çıkarabildi.

TARAFTARLAR ENDİŞEYE DÜŞTÜ

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Trabzonspor taraftarı bu istatistiği gördükten sonra endişe içine girdi. Gelecek sezon için endişe duyan bordo-mavililer takımın bir an önce toparlanıp eski formuna dönmesini umuyor.


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