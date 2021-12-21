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Son dakika: Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş! Andreas Cornelius şov yaptı...

21.12.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Trabzonspor Haberleri: Süper Lig'in 18. haftasında Altay ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 3 büyük takımla puan farkını açan bordo-mavililer bu maçı da kazanarak iyice rahatlamak istiyordu. İzmir'de mükemmel bir atmosferde oynanan maç Trabzonspor'un müthiş geri dönüşüyle 2-1'lik skorla sonuçlandı. Trabzonspor'un gollerini Andreas Cornelius kaydetti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş! Andreas Cornelius şov yaptı...
Andreas Cornelius

Andreas Cornelius

DAN Danimarka
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'in 18. haftasında Altay ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Maça çok hızlı başlayan Trabzonspor yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Taraftarını arkasına alan Altay baskıyı kırınca müthiş bir karşılaşma ortaya çıktı. Altay-Trabzonspor maçı 2-1'lik skorla sonuçlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta 2-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inden farklı olarak 3 isme şans verdi. Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas ve Vitor Hugo'nun yerine Emmanouil Siopis, Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen forma giydi.

Bordo-mavili ekipte Siopis ile Abdülkadir Ömür 2, Trondsen ise 3 maç aradan sonra kendilerine ilk 11'de şans buldu.

ALTAY'DA 3 İSİM GERİ DÖNDÜ

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Geçen hafta GZT Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, bu müsabakanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. O müsabakada forma giyen isimlerden Ahmed Rayan, Eren Erdoğan ve İbrahim Öztürk'ün yerine Karamoko Daouda Bamba, Leandro Kappel ve Zeki Yıldırım, Trabzonspor maçında görev yaptı.

CEBRAİL'DEN HARİKA GOL

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Mücadelenin 33. dakikasında sağ kanattan gelişen Altay atağında Cebrail Karayel, topu sola çekip yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve tkaımını 1-0 öne geçirdi.

BAKASETAS ASİSTLEDİ, CORNELIUS ATTI

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Karşılaşmanın ikinci yarısında, 51. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Bakasetas, sol çizgiden içeriye çevirdi ve topu Cornelius ile buluşturdu. Gelişine düzgün bir vuruş yapan Danimarkalı futbolcu, Trabzonspor'a 1-1'lik eşitliği getiren golü attı.

GERİ DÖNÜŞ: CORNELIUS!

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  1. dakikada Koita'nın indirdiği topla buluşan Cornelius, ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.
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Trabzonspor Altay Andreas Cornelius
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