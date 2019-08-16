Trabzonspor, Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı

Trabzonspor'dan son dakika transfer açıklaması... Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında Lille'den kadrosuna kattığı Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladığını duyurdu.
Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel Le'nin, 2019-2020 futbol sezonu için Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcumuz Edgar Miguel Le'nin 2019 -2020 sezonundaki tüm hak ve alacakları, Feyenoord Kulübü tarafından karşılanacaktır" denildi.
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