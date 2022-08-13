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Son dakika Trabzonspor haberi: Erce Kardeşler'in yediği gole yorumu gündem oldu! "Gol yemek mutlu etmiş"

13.08.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de açılışı İstanbulspor karşısında yapan son şampiyon Trabzonspor rakibini 2-0 ile geçerken, ikinci hafta mücadelesinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi de 1-0 kazanarak 2'de 2 yapan Karadeniz ekibinin tek golü 71. dakikada Abdülkadir Ömür'den gelirken, golün ardından eski takım arkadaşı olan ve Hatayspor'un kalesini koruyan Erce Kardeşler ile yaşadığı diyalog merak uyandırmıştı. Ömür, karşılaşmanın ardından o diyalogu anlattı. İşte detaylar...

Son dakika Trabzonspor haberi: Erce Kardeşler'in yediği gole yorumu gündem oldu! "Gol yemek mutlu etmiş"
Erce Kardeşler

Erce Kardeşler

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
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Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Hatayspor 1-0 mağlup etmeyi başarırken, 2'de 2 yaparak taraftarlarını sevindirdi. Bordo-Mavili ekibin tek golünü kaydeden Abdülkadir Ömür, karşılaşma sonrası eski takım arkadaşı Erce Kardeşler ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

O SÖZLER TEPKİLERE NEDEN OLDU

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Dakikalar 71 gösterirken attığı şık golle takımını 1-0 öne geçiren Ömür, mücadelenin sonrası, golün ardından Erce Kardeşler ile arasında geçen diyaloğu anlatırken, 28 yaşındaki kalecinin eski takım arkadaşına söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.

"GEÇEN SENE BİZİMLE BERABERDİ"

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"İçimden geçenleri söylemek istiyorum." diyen Ömür "Erce Ağabey (Kardeşler) geçen sene bizimle beraberdi. Özelikle benim hayatıma sonradan girdi ve kendisini kardeş gibi hissettirdi. Beraber yedik, berdaber içtik, beraber kaldık. Çok büyük bir karakter. Takımın motivasyonunu her zaman yukarı çeken bir insandı. Bugün de ilk maçı olmasına rağmen çok iyi bir performans gösterdi. Tüm dualarım onunla beraber olacak" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR GÜZEL GOL OLUR MU?"

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Erce Kardeşler ile maç sonu arasında geçen diyalogla ilgili olarak ise Abdülkadir Ömür, "Erce bizdeyken bana sürekli 'şut çek, şut çek' diyordu. O da çok iyi bir maç oynadı. Bugün de maç sonunda 'Bu kadar güzel gol olur mu?' dedi. 'Abi şansa oldu' dedim. Gol attığım için mutluyum ama 3 puanı aldığımız için daha da mutluyum" ifadelerini kullandı.

"GOL YEMEK MUTLU ETMİŞ"

erce_kardesler_hatayspor_21_07_2022

Abdülkadir'in bu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede yüzlerce yorum alırken, bazı futbolseverler Kardeşler'in bu sözlerine tepki gösterdi. "Yediği gol sonrası mutlu olmuş" diyen bazı taraftarların yorumları diğer kullanıcılar tarafından desteklendi.


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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Erce Kardeşler Abdülkadir Ömür son dakika gol
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