Son dakika Trabzonspor haberi: Erce Kardeşler'in yediği gole yorumu gündem oldu! "Gol yemek mutlu etmiş"

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Hatayspor 1-0 mağlup etmeyi başarırken, 2'de 2 yaparak taraftarlarını sevindirdi. Bordo-Mavili ekibin tek golünü kaydeden Abdülkadir Ömür, karşılaşma sonrası eski takım arkadaşı Erce Kardeşler ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

O SÖZLER TEPKİLERE NEDEN OLDU

Dakikalar 71 gösterirken attığı şık golle takımını 1-0 öne geçiren Ömür, mücadelenin sonrası, golün ardından Erce Kardeşler ile arasında geçen diyaloğu anlatırken, 28 yaşındaki kalecinin eski takım arkadaşına söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.

"GEÇEN SENE BİZİMLE BERABERDİ"

"İçimden geçenleri söylemek istiyorum." diyen Ömür "Erce Ağabey (Kardeşler) geçen sene bizimle beraberdi. Özelikle benim hayatıma sonradan girdi ve kendisini kardeş gibi hissettirdi. Beraber yedik, berdaber içtik, beraber kaldık. Çok büyük bir karakter. Takımın motivasyonunu her zaman yukarı çeken bir insandı. Bugün de ilk maçı olmasına rağmen çok iyi bir performans gösterdi. Tüm dualarım onunla beraber olacak" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR GÜZEL GOL OLUR MU?"

Erce Kardeşler ile maç sonu arasında geçen diyalogla ilgili olarak ise Abdülkadir Ömür, "Erce bizdeyken bana sürekli 'şut çek, şut çek' diyordu. O da çok iyi bir maç oynadı. Bugün de maç sonunda 'Bu kadar güzel gol olur mu?' dedi. 'Abi şansa oldu' dedim. Gol attığım için mutluyum ama 3 puanı aldığımız için daha da mutluyum" ifadelerini kullandı.

"GOL YEMEK MUTLU ETMİŞ"

Abdülkadir'in bu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede yüzlerce yorum alırken, bazı futbolseverler Kardeşler'in bu sözlerine tepki gösterdi. "Yediği gol sonrası mutlu olmuş" diyen bazı taraftarların yorumları diğer kullanıcılar tarafından desteklendi.



