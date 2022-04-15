Son dakika: Trabzonspor - Karagümrük maçı sonrasında soyunma odasında olay!

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Trabzonspor'un Karagümrük'ü konuk ettiği maç, nefes kesti. Karşılıklı gollerin ardından 1-1 biten karşılaşmaya iki takımın da oynadığı oyun damga vurdu. İki takımın da direkten dönen topları ve kaçan pozisyonlarının bulunduğu maçın ardından soyunma odası tünelinde olay çıktı...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Karagümrük'te kaleci Emiliano Viviano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Viviano, maç sonunda tünelde gerginlik olduğunu açıkladı.

"TRABZONSPOR, ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR"

Trabzonspor'un şampiyonluğu hak ettiğini dile getiren Viviano, "Bu ligi, bu sene en iyi oynayan takım, Trabzonspor. Şampiyonluğu kazanıyorlar. Hak ederek alacaklar diye düşünüyorum. Burada elimizden gelenin en iyisini yaptık ama Beşiktaş'la da benzer gerginlikler olmuştu. Onlara hak ettiklerini söylemek için alkışlamıştım." dedi.

"TÜNELDE GERGİNLİKLER OLDU"

Maç sonunda gerginlik yaşandığını söyleyen tecrübeli file bekçisi, "Tünelde gerginlikler oldu. Bunlara hiç gerek yok. Trabzonspor hak ederek buraya geldi. Geçen sene Beşiktaş'ı yendiğimizde de sıkıntı olmuştu. Ligde sona doğru gerilimler olabiliyor." ifadelerini kullandı.



