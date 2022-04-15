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Son dakika: Trabzonspor - Karagümrük maçında tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."

15.04.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında yaşanan pozisyon, sosyal medyada gündem oldu. Hakem Halil Umut Meler'in kararsız kaldığı anda önce penaltı ardından faul kararı vermesi sonrasında gelen gol ortalığı karıştırdı...

Son dakika: Trabzonspor - Karagümrük maçında tarihi pozisyon! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak..."
Lucas Biglia

Lucas Biglia

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına çıktı. İlk yarının son dakikalarında yaşanan pozisyon, uzun süre akıllardan çıkmayacak cinstendi. Hakem Halil Umut Meler'in kararsız kaldığı an sonrasında Karagümrük'ün golü geldi...

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. İlk yarının son anlarında yaşanan pozisyon, sosyal medyada olay yarattı.

  1. dakikada gelişen Karagümrük atağında Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan, ceza sahası çizgisi üzerinde rakibine bir müdahalede bulundu.

İÇERİDE Mİ, DIŞARIDA MI?

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Hakem Halil Umut Meler, bu hareket sonrasında önce faul kararını verdi ancak yardımcı hakeminin uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

SERBEST VURUŞ

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VAR uyarısı sonrasında dışarıda olduğu görülen müdahale sonrasında karar değişti ve serbest vuruş gösterildi.

BIGLIA, FRİKİKTEN ATTI

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Karagümrük'te topun başına Lucas Biglia geldi. Arjantinli yıldızın direkt kaleye vuruşunda top, ağlarla buluştu ve Karagümrük, 1-0 öne geçti.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAK"

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Bu gol sonrasında Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'in sevinci, sosyal medyada çok konuşulurken, bazı futbolseverler, "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak" tarzı yorumlarda bulundular.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Fatih Karagümrük Trabzonspor
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