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SON DAKİKA: Trabzonspor Slovakya'da avantajı kaptı! Bordo-mavililer Ruzomberok'u 2 golle mağlup etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.07.2024 21:23
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Son dakika... Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz rakibini 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı cebine koydu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Trabzonspor Slovakya'da avantajı kaptı! Bordo-mavililer Ruzomberok'u 2 golle mağlup etti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımına konuk oldu. MFK Futbol Stadyumu'nda TSİ 19.30'da başlayan mücadeleyi Alman hakem Bastian Dankert yönetti.

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AVANTAJI CEBİNE KOYDU

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Mücadele temsilcimizin tek farklı üstünlüğü ile sona ererken Bordo-mavililer 1 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak olan rövanş karşılaşması öncesi avantajı cebine koymuş oldu.

İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

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Bordo-mavililerin golleri karşılaşmanın 39. dakikasında Trezeguet ve 90+1. dakikada Bordo-mavili formayla ilk maçına çıkan Cihan Çanak'tan geldi.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 150. maçına çıktı.

Bordo-mavililer, geride kalan 149 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 94. MAÇ

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Trabzonspor, Ruzomberok ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 94. maçına çıktı.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 93 maçta 36 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 127 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 128 gol gördü.

SLOVAKYA TAKIMLARIYLA 2. KEZ KARŞILAŞTI

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Trabzonspor, Slovakya temsilcileri ile daha önce bir kez 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovan Bratislava ile karşılaştı. Deplasmanda rakibine 2-1 yenilen bordo-mavililer, sahasında 4-1 kazanarak üst tura kalmıştı.

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