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Son dakika: Trabzonspor Trezeguet transferini KAP'a bildirdi!

04.07.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına da hız kesmeden devam ediyor. Transfer temaslarını sürdüren Bordo-Mavili ekip uzun süredir listesinde bulunan Trezeguet'yi KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Son dakika: Trabzonspor Trezeguet transferini KAP'a bildirdi!
Trezeguet

Trezeguet

MSR Mısır
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
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Trabzonspor, Aston Villa'dan Trezeguet transferini KAP'a bildirdi.

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

"ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAYACAĞIZ"

Trezeguet, "Trabzonspor'a gelmemde kulübün kalitesi etkili oldu. Çok mutluyum. Tekrar şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Trabzonspor'un çok iyi futbolcuları ve hocası var. Her kulvarda başarılı olmak istiyoruz." dedi.

Mısırlı yıldız, "Kendime güveniyorum. Benden beklentilerin farkındayım. Çok çalışacağım ve bana güvenenleri utandırmayacağım. İyi durumdayım. Ligi de tanıyorum. Adaptasyon sıkıntısı yaşayacağımı düşünmüyorum. Takımdaki birçok futbolcuyu da tanıyorum. Kulübün hedeflerine yardımcı olacağım." açıklamasını yaptı.

SÖZLEŞME DETAYLARI!

Aston Villa'ya 4 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 4 yıllığına anlaşmaya varılan futbolcu ise senelik 1.5 milyon euro garanti ve 750 bin euro imza parası alacak.


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