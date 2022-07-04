Son dakika: Trabzonspor Trezeguet transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Aston Villa'dan Trezeguet transferini KAP'a bildirdi.

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

"ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAYACAĞIZ"

Trezeguet, "Trabzonspor'a gelmemde kulübün kalitesi etkili oldu. Çok mutluyum. Tekrar şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Trabzonspor'un çok iyi futbolcuları ve hocası var. Her kulvarda başarılı olmak istiyoruz." dedi.

Mısırlı yıldız, "Kendime güveniyorum. Benden beklentilerin farkındayım. Çok çalışacağım ve bana güvenenleri utandırmayacağım. İyi durumdayım. Ligi de tanıyorum. Adaptasyon sıkıntısı yaşayacağımı düşünmüyorum. Takımdaki birçok futbolcuyu da tanıyorum. Kulübün hedeflerine yardımcı olacağım." açıklamasını yaptı.

SÖZLEŞME DETAYLARI!

Aston Villa'ya 4 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 4 yıllığına anlaşmaya varılan futbolcu ise senelik 1.5 milyon euro garanti ve 750 bin euro imza parası alacak.



