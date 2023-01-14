Son dakika: Tranbzonspor'da ortalık karıştı, Abdullah Avcı durdu durdu patladı: 'İçeride casus var!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda aldığı kötü sonuçlar sonrasında eleştirilen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir ile oynanan maç öncesi yaptığı açıklamalarla sosyal medyada geniş yer buldu. Abdullah Avcı'nın 'casus' iddiası ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o sözler...

"MÜCADELEDEN KAÇMAYACAĞIM"

"Hiçbir zaman mücadele kaçmadım. Kaçmayacağım da, vazgeçmeyeceğim de. Gelirken dalgalı denize geldim demiştim. Bugün dalga var. Gemiyi limana yanaştırmak da bizim görevimiz."

"İÇERİDE CASUS VAR"

"Çok doluyum. Antrenmanda bir şey deniyorsun. Rakibi şaşırtmak için kullanacaksın. Bu çalışma ertesi gün medyada yer alıyor. İçeride casus var."

"NEDEN BUNLAR YAPILIYOR?"

"Geçen sene şampiyonlukta herkes sustu, arada çatlak sesler çıktı. Mahremimiz var bizim. Bu böyle olması gerekir. Neden bunlar yapılıyor? İş mi yapılacak, ilişkiyle mi devam edecek hayatımız?"

"HERKES TRABZONSPOR'UN PAÇASINA YAPIŞMIŞTIR"

"Trabzonspor büyük kulüptür. Herkes Trabzonspor'un paçasına yapışmıştır, biz hizmet için varız. Paçasına yapışanlar bir gün kaybolacaktır. Bu zaten vardı. Bunu net söylüyorum."

