Son dakika transfer haberi: Acun Ilıcalı ilk hamlesini yaptı! Hull City'nin yeni hocası Şota Arveladze oluyor

Son dakika transfer haberleri: Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City, menajer Grant McCann ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulübü satın aldığından beri 2 maçta 2 galibiyet almasına rağmen hocayı gönderen Ilıcalı, teknik direktörlük görevine tanıdık bir isim olan Şota Arveladze'yi düşünüyor.

ÇALIŞMA İZNİ ALINDI İDDİASI

İngiliz ekibinde yaşanan ayrılık sonrası, teknik direktör Şota Arveladze ile de anlaşma sağlandığı iddia edildi. Hatta Gürcü teknik adam için çalışma izni bile alındı. 48 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, kısa süre içinde İngiltere'ye giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

"ŞİMDİ DEĞİŞİM ZAMANI"

Acun Ilıcalı, "Grant harika bir insan ama şimdi değişim zamanı. İki galibiyetten sonra zamanlama garip gelebilir ama teknik direktör değiştirmek için yenilgiyi bekleseydim adil ve dürüst olmazdım. Şeffaf olmaya devam edeceğim. Yeni teknik direktörümüz yakın zamanda açıklanacak." açıklamasını yaptı.

