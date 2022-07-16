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Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor başkanı Murat Sancak Mario Balotelli transferi için son noktayı koydu! Balotelli Galatasaray'a mı transfer olacak? Balotelli'nin yeni adresi...

16.07.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu Mario Balotelli için yeni gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli oyuncunun ismi birçok kulüp ile anılırken, bunların arasında Galatasaray da bulunuyordu. Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'tan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor başkanı Murat Sancak Mario Balotelli transferi için son noktayı koydu! Balotelli Galatasaray'a mı transfer olacak? Balotelli'nin yeni adresi...
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başaran ve transfer sezonunun gözde ismi olmayı başaran 31 yaşındaki Mario Balotelli'nin Adana ekibinden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu...

Geçen sezon çıktığı 33 maçta 19 gol, 6 asistlik muazzam bir performans göstermeyi başaran İtalyan oyuncunun ismi birçok isim ile yazılıp çizilirken, Süper Lig'den Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'dan da birçok kulübün oyuncu için talip olduğu öğrenilmişti.

İTALYANLAR DUYURDU: YENİ ADRESİ İSVİÇRE

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Bu kulüplerden biri de İsviçre ekibi Sion olurken, Calciomercato geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberde, tecrübeli oyuncunun Türkiye'den ayrılmaya hazırlandığını, yeni adresinin de Sion olacağını duyurmuştu.

İDDİALARI DOĞRULADILAR

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Sion cephesinden de konuyla ilgili bir açıklama gelmiş, kulüp başkanı Christian Constantin İsviçre medyasına verdiği demeçte "Haftalardır görüşüyoruz. ‘Süper Mario’nun gelişi, lig tarihinin en büyük transferlerinden biri olacak. Transfer başarısı şansımız hakkında bir tahminde bulunmam imkansız. Gizli yürütmek istedik ama bilgi İtalya’da ortaya çıktı” diyerek iddiaları doğruladı."

"4 MİLYONU GETİREN ALIR"

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Adana Demirspor kulüp başkanı Murat Sancak iddialara son noktayı koydu. Hürriyet'in haberine göre; Sancak, 31 yaşındaki futbolcu için herhangi bir teklif gelmediğini belirtirken “4 milyon Euro’yu getiren Balotelli’yi alır” dedi.

Mavi lacivertlilerin başkanı sosyal medyada yer alan, G.Saray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un Balotelli için kendisi ile görüşeceği iddialarına da Twitter hesabından, “Bu haberi nereden aldınız, Erden beye attım bunu, gülüyor. Yani haberim yok diyor. Şimdi bu haberinize ne diyeyim” mesajıyla yanıt verdi.

"1 HAFTAYA KOVULUR"

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarların bir kısmı Balotelli'nin takıma yararlı olacağını düşünürken, bir kısım taraftar takıma zarar vereceğini, hatta Balotelli'nin gelişinin Okan Buruk'un sonu olacağı görüşünü paylaştı.


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