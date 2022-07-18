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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş stoperde mutlu sona ulaştı, transferi asbaşkan duyurdu! Emrecan Uzunhan...

18.07.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'ta Serdar Saatçı'nın kadro dışı kalmasının ardından savunmada yeni bir hamle yapması beklenen Beşiktaş'ta uzun süredir listede yer alan Emrecan Uzunhan transferinde mutlu sona ulaştı. 21 yaşındaki genç oyuncunun transferi İstanbulspor Kulübü Asbaşkanı resmen açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş stoperde mutlu sona ulaştı, transferi asbaşkan duyurdu! Emrecan Uzunhan...
Emrecan Uzun

Emrecan Uzun

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Valerien Ismael yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekip transferde de oldukça hareketli günler geçirirken, Jackson Muleka, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst transferlerinde mutlu sona ulaşmıştı.

STOPERDE İŞ TAMAM!

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Bu isimlerin ardından, Beşiktaş'tan bir transfer hamlesi daha geldi. Siyah-Beyazlılar uzun süredir istediği yerli stoper konusunda mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Serdar Saatçı'nın kadro dışı kalmasıyla daha da önem kazanan Emrecan Uzunhan transferi noktalandı.

Son günlerde siyah-beyazlı ekibin transfer gündeminde yer edinen genç oyuncu için Beşiktaş ile İstanbulspor ekipleri anlaşmaya vardı.

ASBAŞKAN DUYURDU!

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İstanbulspor Kulübü Asbaşkanı Ömer Saral, twitter hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığı duyururken, paylaşımına 'Yolun açık olsun evlat' notunu düştü.

Emrecan Uzunhan, geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıkmış, 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı. Siyah-beyazlı ekip, Romain Saiss'in ardından ikinci stoper eklemesini yapmış oldu.

EMRECAN UZUNHAN'IN MALİYETİ!

Henüz resmi olarak transferin maliyet açıklanmazkens, Siyah-Beyazlılar'ın Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'a 2 milyon € bonservis artı sonraki satıştan %50 kâr payı ödeyeeği iddia edildi.

21 yaşındaki stoperle 5 yıllık sözleşme imzalandı. İspanya kampına katılacak.


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