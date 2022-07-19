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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Colin Kazım 7 yıl aradan sonra Süper Lig'de! Fatih Karagümrük resmen açıkladı

19.07.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray gibi dev kulüplerde forma giymiş olan Colin Kazım Richards, 7 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri döndü. Son olarak Derby Country'de forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, İstanbul ekiplerinden Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Colin Kazım 7 yıl aradan sonra Süper Lig'de! Fatih Karagümrük resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçmiş dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray’da forma giyen 35 yaşındaki Colin Kazım Richards’ı renklerine bağladı. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada Kazım’ın kariyerinden bilgiler de yer aldı.

FATİH KARAGÜMRÜK AÇIKLADI!

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“Milli futbolcu Colin Kazım Richards’ı kadromuza kattık. Colin Kazım, Fenerbahçe, Galatasaray, Celtic, Toulouse, Blackburn Rovers, Feyenoord, Derby County, Corinthians, Sheffield United, Brighton & Hove Albion, Bursaspor ve Olympiakos gibi takımlarda forma giydi. Colin Kazım kariyerinde İskoçya Premier Ligi, Brezilya Serie A, Yunanistan Ligi, KNVB beker (Hollanda Kupası) ve 3 Türkiye Süper Kupası olmak üzere 7 kupa kazandı.”

BURSASPOR FORMASI DA GİYDİ!

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Geçtiğimiz sezon Derby Country ile 25 müsabakada görev alan Kazım, 995 dakika sahada kalırken, takımı adına 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Türkiye’de en son 2014 yılında Bursaspor forması giyen Colin Kazım Richards, 8 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönmüş olacak.

553 MAÇTA 91 GOL, 46 ASİST

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Kariyerine Queens Park Rangers altyapısında başlayan 36 yaşındaki santrfor, Türkiye ve İngiltere dışında, Fransa, Hollanda, İskoçya, Meksika ve Brezilya liglerinde de oynadı. Futbol kariyeri boyunca 553 maça çıkan Colin Kazım, 91 gol atıp, 46 da asist yaptı.


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