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Son dakika transfer haberi! Galatasaray'a şoke eden Okan Kocuk cevabı

22.01.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da transfer konusunda her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas'tan transfer konusunda sürpriz bir hamle geldi. Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı sonrası yaşanan kriz sonrası Giresunspor'a sürpriz bir telefon açıldı. Burak Elmas, Giresunspor'u arayarak Okan Kocuk'u resmen geri istedi. Kiralık olarak Giresunspor'da forma giyen Okan Kocuk için Giresunspor'dan sürpriz bir cevap geldi!

Son dakika transfer haberi! Galatasaray'a şoke eden Okan Kocuk cevabı
Okan Koçuk

Okan Koçuk

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Giresunspor
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Galatasaray'da tüm taraftarlar yapılacak transferlere odaklanmış durumda. Takımın kötü gidişatının nedenini sorgulayan yönetim ilk olarak kaleci transferinde düğmeye bastı. Muslera'nın sezonu kapatmasının ardından kaleyi koruyan İsmail Çipe'den memnun kalmayan teknik heyet gözlerini Okan Kocuk'a çevirdi.

GİRESUNSPOR'DAN RESMEN İSTENDİ

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Burak Elmas, yaşanan kaleci sorununu ardından Giresunspor Başkanını arayarak Okan Kocuk'u resmen istedi. Karadeniz ekibiyle gösterdiği performansla bu sezon göz dolduran Okan Kocuk, geçtiğimiz Trabzonspor maçında 90+2'de Bakasetas'ın art arda kullandığı 2 penaltıyı da kurtararak Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk, yönetim tarafından geri gönderilmek istenmiyor.

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TEKLİF REDDEDİLDİ

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Giresunspor, Başkan Burak Elmas'ın ''Bize geri gönderin'' teklifine olumsuz cevap verdi ve konu sezon sonuna kadar kapanmış oldu. Hal böyle olunca Galatasaray yönetimi yeni kaleci arayışlarına başladı. Geçtiğimiz dönemde Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Sinan Bolat'ın transferde adı geçerken ilerleyen günlerde net adımlar atılabilir...

(Fanatik)


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Okan Kocuk
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