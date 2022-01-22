Son dakika transfer haberi! Galatasaray'a şoke eden Okan Kocuk cevabı

Galatasaray'da tüm taraftarlar yapılacak transferlere odaklanmış durumda. Takımın kötü gidişatının nedenini sorgulayan yönetim ilk olarak kaleci transferinde düğmeye bastı. Muslera'nın sezonu kapatmasının ardından kaleyi koruyan İsmail Çipe'den memnun kalmayan teknik heyet gözlerini Okan Kocuk'a çevirdi.

GİRESUNSPOR'DAN RESMEN İSTENDİ

Burak Elmas, yaşanan kaleci sorununu ardından Giresunspor Başkanını arayarak Okan Kocuk'u resmen istedi. Karadeniz ekibiyle gösterdiği performansla bu sezon göz dolduran Okan Kocuk, geçtiğimiz Trabzonspor maçında 90+2'de Bakasetas'ın art arda kullandığı 2 penaltıyı da kurtararak Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk, yönetim tarafından geri gönderilmek istenmiyor.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Giresunspor, Başkan Burak Elmas'ın ''Bize geri gönderin'' teklifine olumsuz cevap verdi ve konu sezon sonuna kadar kapanmış oldu. Hal böyle olunca Galatasaray yönetimi yeni kaleci arayışlarına başladı. Geçtiğimiz dönemde Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Sinan Bolat'ın transferde adı geçerken ilerleyen günlerde net adımlar atılabilir...

(Fanatik)



