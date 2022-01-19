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  4. Son dakika: Okan Kocuk, Trabzonspor'a duvar oldu! Son dakikada 2 penaltı kurtardı

Son dakika: Okan Kocuk, Trabzonspor'a duvar oldu! Son dakikada 2 penaltı kurtardı

19.01.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Trabzonspor haberi... Trabzonspor-Giresunspor maçına Giresunspor kalecisi Okan Kocuk damga vurdu. Maçın uzatma dakikalarında kazanılan penaltı vuruşunu değerlendirmeyen Bakasetas'ın vuruşu esnasında ihlal olduğu gerekçesiyle penaltı tekrar edildi. Topun başına yeniden Bakasetas geçti ve Okan Kocuk bu penaltıyı da kurtardı. Maça damga vuran Okan Kocuk, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Okan Kocuk, Süper Lig'de kalesine gelen son 24 şutun 20'sini kurtarmayı başardı.

Son dakika: Okan Kocuk, Trabzonspor'a duvar oldu! Son dakikada 2 penaltı kurtardı
Okan Koçuk

Okan Koçuk

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Giresunspor
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Son dakika Trabzonspor haberi... Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Trabzonspor-Giresunspor karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bordo-Mavililerin maç boyunca ataklarıyla geçen karşılaşmaya kaleci Okan Kocuk damga vurdu. Trabzonsporlu futbolcuların şutlarını engelleyen ve kalesinde devleşen Okan, maçın uzatma dakikalarında hafızalardan uzun süre çıkmayacak bir olaya imza attı.

2 KEZ ART ARDA KURTARDI

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Trabzonspor maçın uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Topun başına geçen Bakasetas, penaltıyı kaçırdı. Bu pozisyon sonrası VAR'ın uyarısıyla penaltının tekrar edilmesini isteyen maçın hakemi penaltı vuruşunu iptal etti. Topun başına tekrar Bakasetas geçti ve penaltıyı tekrar kaçırdı. Kalesinde devleşen Okan Kocuk maçın yıldızı oldu ve uzun süre akıllardan çıkmayacak bir performansa imza attı. 3 dakikada 2 penaltı çıkaran Okan Kocuk Türkiye'nin gündemine oturdu.

"ONU DA ÇIKARDIM"

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"Son dakika penaltı olunca tabii ki üzüldüm. Çıkardım, tekrarlandı. Onu da çıkardım. İkinciyi de Bakasetas'ın atacağını düşünüyordum. Bu sefer oraya atmayacağını düşündüm. Diğer tarafa atladım ve onu da çıkardım."

6 SANİYE KURALI AKILLARA GELDİ

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Okan Kocuk'un Galatasaray forması giydiği dönemde, Galatasaray - Gaziantep FK maçına hakem Alper Ulusoy'un 90+12'de verdiği karar maça damga vurmuştu. Ulusoy, Galatasaray kalecisi Okan Kocuk'un topu 6 saniyeden fazla tuttuğu gerekçesiyle endirekt serbest vuruş kararı verirken bu atışın ardından skor 3-3'e gelerek Galatasaray maçtan 1 puanla ayrılmıştı.

TRABZONSPOR MAÇINDA ZAMAN GEÇİRDİ

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Trabzonspor-Giresunspor maçında da topu elinde uzun saniyeler tutan Okan Kocuk'a yine maçın hakemi olan Alper Ulusoy'dan bir uyarı gelmedi. Trabzonsporlu taraftarların yoğun itirazı altında geçen karşılaşmada Okan Kocuk herhangi bir ceza almadı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Giresunspor Okan Kocuk
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