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Son dakika transfer haberi: Galatasaray Marcao ayrılığını resmen açıkladı! "Sevilla kulübüne transferi için görüşmelere başlanmıştır"

08.07.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray transferde de oldukça atak bir görüntü çiziyor. Şu ana kadar kadrosuna iki takviye yapan Aslan, takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Marcao için flaş bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Marcao ayrılığını resmen açıkladı! "Sevilla kulübüne transferi için görüşmelere başlanmıştır"
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, şu ana kadar 2 yeni ismi kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılı ekip Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı transferlerinde mutlu sona ulaşırken, halihazırda kadroda bulunan isimler için de temaslarını sürdüdüğü biliniyordu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

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Bu isimlerden en çok merak edileni ise Sarı-Kırmızılılar'ın Avusturya kampına dahil edilmeyen ve takımdaki geleceği uzun süredir belirsiz olan Brezilyalı savunmacı Marcao'ydu. Galatasaray'dan bu konuyla alakalı resmi açıklama geldi.

SEVILLA İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI!

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Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira’nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SEVILLA DA AÇIKLADI!

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Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçerek Güney Kore'nin başkenti Seul'de takıma katılacağı ve 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Açıklamada, 2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı takımla 3 kupa sevinci yaşayan Marcao'nun kariyeriyle ilgili detaylara yer verildi.


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Anahtar Kelimeler:
ayrılık galatasaray
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