Son dakika transfer haberi: Galatasaray Marcao ayrılığını resmen açıkladı! "Sevilla kulübüne transferi için görüşmelere başlanmıştır"

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, şu ana kadar 2 yeni ismi kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılı ekip Kazımcan Karataş ve Abdülkerim Bardakcı transferlerinde mutlu sona ulaşırken, halihazırda kadroda bulunan isimler için de temaslarını sürdüdüğü biliniyordu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Bu isimlerden en çok merak edileni ise Sarı-Kırmızılılar'ın Avusturya kampına dahil edilmeyen ve takımdaki geleceği uzun süredir belirsiz olan Brezilyalı savunmacı Marcao'ydu. Galatasaray'dan bu konuyla alakalı resmi açıklama geldi.

SEVILLA İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI!

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira’nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SEVILLA DA AÇIKLADI!

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçerek Güney Kore'nin başkenti Seul'de takıma katılacağı ve 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Açıklamada, 2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı takımla 3 kupa sevinci yaşayan Marcao'nun kariyeriyle ilgili detaylara yer verildi.

Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira’nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/ESFQmDNWnE — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 8, 2022



