Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan 3 'KAP' birden! Tarih belli oldu

Yeni sezona hummalı bir şekilde hazırlanan Galatasaray'da Okan Buruk'un talimatları doğrultusunda temaslar sürüyor. Transferde şu ana kadar kadrosunu Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira ile güçlendiren sarı-kırmızılar transfer yağmuruna hazırlanıyor.

3 KAP BİRDEN!

Hürriyet'in haberine göre; Birçok isimle görüşmelerini sürdüren ve tekliflerini ileten Sarı-Kırmızılı ekibin Lyon'dan sağ bek Leo Dubois, Benfica'dan santrfor Haris Seferovic ve serbest durumda bulunan orta saha Florian Grillitsch transferlerini en geç çarşamba gününe kadar KAP'a açıklayacağı öğrenildi.

SÖZLEŞME 4 YILLIK

Galatasaray, Fransız sağ bek Dubois için kulübü Lyon'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak 27 yaşındaki futbolcu, senelik 1.3 milyon euro yıllık ücret alacak.

Sarı-kırmızılılar, Benfica'dan Haris Seferovic'i ise kiralık olarak kadroya katacak. İsviçreli golcüye yıllık 2 milyon euro ödenecek. Seferovic, 15 maça çıkması durumunda 3.5 milyon euro'luk satın alma maddesi devreye girecek.

BİR ORTA SAHA DAHA!

Galatasaray'ın, Sergio Oliveira'dan sonra orta sahaya ikinci takviyesi Florian Grillitsch olacak. Serbest statüde yer alan futbolcu kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılı takıma resmi imzayı atacak.



