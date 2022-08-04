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Son dakika transfer haberi! Galatasaray transfere doymuyor! Ali Akman transferi bitmek üzere

04.08.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri! Galatasaray'da forvet transferi artık an meselesi. Eintracht Frankfurt takımında forma giyen Ali Akman'ı Türkiye'ye getiren sarı-kırmızılılar bu transferi kısa süre içinde açıklayacak. Galatasaray ile anlaşan Ali Akman'ın Türkiye'de yeniden forma giymek istemesi bu transferi kolaylaştırdı. Bir dönem Bursaspor'da forma giyen Ali Akman, kulübünden ayrılarak Avrupa'nın yolunu tutmuştu...

Son dakika transfer haberi! Galatasaray transfere doymuyor! Ali Akman transferi bitmek üzere

Son dakika haberleri! Galatasaray transfere doymuyor... Okan Buruk'un isteği doğrultusunda transferlere devam eden sarı-kırmızılılarda son isim Ali Akman olmak üzere. Eintracht Frankfurt takımında forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, Galatasaray ile görüşmek için Türkiye'ye geldi.

1 SEZON KİRALIK GELECEK

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Geçtiğimiz sezonda Hollanda Ligi'nde forma giyen Ali Akman, Almanya'ya dönerek Eintracht Frankfurt ile antrenmanlara çıkmaya başlamıştı. Okan Buruk'un, Seferovic'in yanına bir forvet daha istemesi nedeniyle görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar Ali Akman transferinde mutlu sona ulaştı.

"HİÇBİR ŞEY BELLİ DEĞİL" DEMİŞTİ

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Galatasaray’ın genç oyuncularından Hamza Akman, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulunmuş ve Ali Akman'ın Galatasaray'a transferi hakkında da önemli ifadeler kullanmıştı.

Genç oyuncu, sarı-kırmızılı kulübe transferi söz konusu olan Ali Akman ile ilgili ise “Ali ile görüşüyoruz. Aramız iyi. Şu anda Galatasaray’a transferi konusunda hiçbir şey belli değil” ifadelerini kullanmıştı.


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