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Son dakika transfer haberi: Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı

16.07.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Geldiği günden bu yana bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu. Diagne, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile anlaştığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Mbaye Diagne Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda santrfor hattına yeni bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'da geldiği dönemden bu yana istediği performansı sergileyemeyen Mbaye Diagne'nin geleceği belli oldu.

KARAGÜMRÜK İLE EL SIKIŞTI!

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DHA'nın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde yaptığı röportajda Türkiye'nin en iyi forvetinin kendisi olduğunu ve herkesin bu sezon yeni bir Diagne göreceğini söyleyen Diagne, VavaCars Fatih Karagümrük ile el sıkıştı.

1 YIL SÖZLEŞMESİ VARDI!

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Sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampından ayrılan Diagne, Karagümrük ile resmi sözleşme imzalayacak. Galatasaray ile bir yıllık sözleşmesi kalan Senegalli santrfor, bu anlaşmayla birlikte Galatasaray macerasını da sonlandırmış oldu.

TRANSFERLER BEKLENİYOR

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Diagne'nin ayrılmasının ardından santrfor transferinde vites yükseltecek olan Galatasaray'da Haris Seferovic ismi hala masada bulunuyor. Edinilen bilgiye göre sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı transferleri de yakın zamanda resmi olarak açıklaması bekleniyor.


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transfer son dakika haberi diagne galatasaray
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne o en iyisi sendin kendini beğenmiş
Ülke içi en büyük tranva 11m euro ????

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