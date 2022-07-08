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Son dakika transfer haberi: Medipol Başakşehir Mounir Chouiar'ı resmen açıkladı!

08.07.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Medipol Başakşehir, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Fransız oyuncu Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Medipol Başakşehir Mounir Chouiar'ı resmen açıkladı!

Medipol Başakşehir, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen Mounir Chouiar'ın transferi için Fransız kulübü Dijon ile anlaşmaya vardı." denildi.

İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ!

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23 yaşındaki Fransız futbolcunun imza törenine asbaşkan Mesut Altan'ın katıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Fransız futbolcu Mounir Chouiar'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mounir Chouiar, Süper Lig'de 26 maçta 3 gol attı. Genç futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta 1 gol kaydetti.


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