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Son dakika transfer haberi: Ryan Babel'den flaş karar! Eski takımına geri döndü

18.07.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi... Galatasaray'da iç transferde de hazırlıklar hız kesmeden devam ederken, 35 yaşındaki Hollandalı futbolcu Ryan Babel ile yeni sözleşme konusunda mutabakat sağlanamamıştı. Sarı-Kırmızılı ekipten ayrılan tecrübeli oyuncunun eski takımı Ajax ile antrenmanlara çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Ryan Babel'den flaş karar! Eski takımına geri döndü

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray birçok yeni ismi kadrosuna katarken, halihazırda kadroda bulunan bazı oyuncular için de temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı ekipte daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen ve 2019 yılında Fulham'dan bedelsiz olarak kadroya katılan Ryan Babel için yeni gelişmeler yaşanıyor.

35 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme konusunda mutabakat sağlayamayan Sarı-Kırmızılılar'ın ayrılık kararı sonrası Babel'den flaş bir hamle geldi.

ESKİ TAKIMI İLE ANTRENMANLARA BAŞLADI

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Ajax Kulübü, altyapıda uzun süre forma giyen Ryan Babel'in geri döndüğünü açıkladı. Hollanda temsilcisi, bir diğer eski futbolcu Pelle Clement'le Ryan Babel'in Jong Ajax'la birlikte çalıştığını belirtti. Ajax'tan yapılan açıklamada iki futbolcunun formunu korumak için antrenör John Heitinga ile çalıştığı kaydedildi.

Ryan Babel kariyeri boyunca Ajax formasını 142 müsabakada giydi. 35 yaşındaki futbolcu Hollanda temsilcisinde 30 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. Ryan Babel, 2007-2008 sezonu başında Ajax'a 17 milyon 250 bin euro bonservis geliri kazandırdı.

42 MAÇTA 5 GOL KATKISI!

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Ryan Babel geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını 42 müsabakada terletti. Hollandalı futbolcu bu süreçte rakip fileleri 3 kez havalandırdı. 35 yaşındaki sol kanat takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi. Ryan Babel'in güncel piyasa değeri 350 bin euro olarak gösteriliyor.


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