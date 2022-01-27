Son dakika transfer haberi: Trabzonspor bombaları ardı ardına patlattı! Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş KAP'a bildirildi!

Son dakika transfer haberine göre, Trabzonspor; Kerem Şen, Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'un yeni transferleri Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş sağlık kontrolünden geçti.
Trabzonspor, Kerem Şen ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi
2021/22 sezonu 2. yarısı için 1 milyon 500 bin TL
2022/23 futbol sezonu için 3 milyon TL garanti
Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış
Trabzonspor, Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi
2021/22 sezonu 2. yarısı için 1 milyon 500 bin TL
2022/23 futbol sezonu için 3 milyon TL garanti
Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış
Trabzonspor, Batuhan Kör ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi
2021/22 sezonu 2. yarısı için 1 milyon 500 bin TL
2022/23 futbol sezonu için 3 milyon TL garanti
Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış
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