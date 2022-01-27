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  4. Son dakika transfer haberi: Trabzonspor bombaları ardı ardına patlattı! Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş KAP'a bildirildi!

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor bombaları ardı ardına patlattı! Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş KAP'a bildirildi!

27.01.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor yaptığı açıklamada, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş ile 4.5'ar yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor bombaları ardı ardına patlattı! Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş KAP'a bildirildi!

Son dakika transfer haberine göre, Trabzonspor; Kerem Şen, Batuhan Kör ve Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER

Trabzonspor'un yeni transferleri Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş sağlık kontrolünden geçti.

MAAŞLARI BELLİ OLDU

Trabzonspor, Kerem Şen ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi

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2021/22 sezonu 2. yarısı için 1 milyon 500 bin TL
2022/23 futbol sezonu için 3 milyon TL garanti
Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış

Trabzonspor, Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi

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2021/22 sezonu 2. yarısı için 1 milyon 500 bin TL
2022/23 futbol sezonu için 3 milyon TL garanti
Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış

Trabzonspor, Batuhan Kör ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi

FKHbmxpVgAMevqs

2021/22 sezonu 2. yarısı için 1 milyon 500 bin TL
2022/23 futbol sezonu için 3 milyon TL garanti
Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış

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