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Son dakika transfer haberi: Transfer bombası patladı! Raheem Sterlin Chelsea'ye...

07.07.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Birçok Avrupa Ligi'nde sezonların tamamlanmasının ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdüren dev kulüpler transferleri ardı ardına açıklamaya devam ediyor. Bu ekiplerden biri de yakın zamanda satışı gerçekleşen Premier Lig ekibi Chelsea... Yeni sahipleri sonrası transferde sağlam adımlar atmak isteyen Premier Lig ekibi dev bir transferi açıklamak üzere. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Transfer bombası patladı! Raheem Sterlin Chelsea'ye...
Raheem Sterling

Raheem Sterling

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Chelsea, Todd Boehly'nin liderliğindeki konsorsiyumun kulübü satın almasının ardından yeni hamleler yapmaya hazırlanıyor. Dev kulüp için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, 2015 yılında Liverpool'dan Manchester City'e yaklaşık 64 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan yıldız isim Raheem Sterling transferinde sona oldukça yakın...

İtalyan gazeteci Fabrizio Ramona'nun duyurduğu habere göre; Chelsea'nin tecrübeli çalıştırıcısı Tuchel ile direkt olarak görüşme sağlayan 27 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR!

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Haberin detaylarında ise futbolcunun kulübüyle 1 yıl szöleşmesi kalması nedeniyle Chelsea'nin transferi uygun bir bonservis bedeline bitirebileceği iddia edilirken Fabrizio'ya göre transfer 45 milyon Sterlin karşılığında tamamlanacak.

TUCHEL FAKTÖRÜ

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Ayrıca Sterling'in Chelsea teknik dirtektörü Thomas Tuchel ile görüştüğü ve Alman çalıştırıcının ve kulübün vizyonundan etkilendiği belirtilenler arasında yer alıyor.

2015 yılında Liverpool'dan Manchester ekibine transfer olan Sterling, geçtiğimiz sezon 47 maçta 17 gol ve 9 asistlik performans gösterdi.


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