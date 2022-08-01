Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dolaylı olarak 4.5 milyon Euro! Emirhan İlkhan transferi bitiyor...

Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dolaylı yönden 4.5 milyon Euro geldi. Jorge Jesus'un kadrosunda düşünmediği Miha Zajc transferi Beşiktaş'a para kazandırdı. Önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Zajc'a gelen teklif reddedilince İtalyan ekibi Emirhan ile söz kesti.

TRANSFER TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından kamptan ayrılacak oyuncular belli oldu. Geçtiğimiz sezonun yıldızlarından olan Miha Zajc'ı kadroda düşünmeyen Jorge Jesus, yönetime ''oyuncu satılabilir'' raporu vermişti. İtalyan ekibi Torino'nun radarına giren Zajc'a gelen teklif reddedilince Torino rotasını Emirhan İlkhan'a kırdı.

DOLAYLI YÖNDEN 4.5 MİLYON EURO

Torino'nun Zajc'a yaptığı teklif reddedilince İtalyan ekibi rotasını Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan'a yöneltti. Emirhan'ın 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğunu öğrenen Torino, bu bedeli ödemeyi kabul etti ve genç oyuncuyla anlaşma sağladı. Bu olayın ardından Fenerbahçe'nin Zajc'a gelen teklifi reddetmesinden dolayı Beşiktaş Emirhan İlkhan'dan 4.5 milyon Euro para kazanmış oldu.



