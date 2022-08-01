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Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dolaylı olarak 4.5 milyon Euro! Emirhan İlkhan transferi bitiyor...

01.08.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri! Beşiktaş'ta gündemin ana maddesi Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferi oldu. Bu olayla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Miha Zajc'ı satılık listesine koyan sarı-lacivertliler, Torino'nun transfer teklifine olumsuz yanıt verdi. Bu olayın ardından Türkiye'den başka oyuncular bakan İtalyan ekibi, Emirhan İlkhan'ı fark etti. Fenerbahçe'nin Zajc'ı satmayı reddetmesi Beşiktaş'a para kazandırdı.

Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dolaylı olarak 4.5 milyon Euro! Emirhan İlkhan transferi bitiyor...
Emirhan İlkhan

Emirhan İlkhan

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dolaylı yönden 4.5 milyon Euro geldi. Jorge Jesus'un kadrosunda düşünmediği Miha Zajc transferi Beşiktaş'a para kazandırdı. Önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Zajc'a gelen teklif reddedilince İtalyan ekibi Emirhan ile söz kesti.

TRANSFER TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından kamptan ayrılacak oyuncular belli oldu. Geçtiğimiz sezonun yıldızlarından olan Miha Zajc'ı kadroda düşünmeyen Jorge Jesus, yönetime ''oyuncu satılabilir'' raporu vermişti. İtalyan ekibi Torino'nun radarına giren Zajc'a gelen teklif reddedilince Torino rotasını Emirhan İlkhan'a kırdı.

DOLAYLI YÖNDEN 4.5 MİLYON EURO

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Torino'nun Zajc'a yaptığı teklif reddedilince İtalyan ekibi rotasını Beşiktaş'ın genç oyuncusu Emirhan İlkhan'a yöneltti. Emirhan'ın 4.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğunu öğrenen Torino, bu bedeli ödemeyi kabul etti ve genç oyuncuyla anlaşma sağladı. Bu olayın ardından Fenerbahçe'nin Zajc'a gelen teklifi reddetmesinden dolayı Beşiktaş Emirhan İlkhan'dan 4.5 milyon Euro para kazanmış oldu.


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Miha Zajc beşiktaş fenerbahçe son dakika haberleri torino
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