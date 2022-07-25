Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftara transfer sözü! "Hiç endişe etmesinler"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve bazı yöneticiler, Sarı-Kırmızılı ekibin Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan başkan Özbek, en çok merak edilen konulardan olan transfere dair de değerlendirmelerde bulundu. Özbek, futbolda transfer çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"HİÇ ENDİŞE ETMESİNLER"

Sarı-Kırmızılı taraftarlardan sabır isteyen Özbek "Transferin bir kısmını yaptık, bir kısmı için de çalışıyoruz. Ben taraftarlarımızdan sabır diliyorum çünkü bu profesyonel bir operasyon. Hiç endişe etmesinler, en yarışmacı en iyi takımı futbolda da kuracağız." ifadelerini kullandı.

"SÖZÜM VAR"

Transfer çalışmalarının titizlikle ve Galatasaray'ın maddi hakları korunarak yapıldığına dikkati çeken Özbek, "Diğer şubelerimizde de aynı yolu izliyoruz. Bu sene Cumhuriyet'imizin 100. yılı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağanı olan Cumhuriyet'in 100. yılında da en üst seviyede başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Zaten genel kurul üyelerine öyle bir sözüm vardı. Bu konuda hiç endişe etmesinler." diye konuştu.



