Son dakika transfer haberleri! Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den sonra bir bomba daha! Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a transfer oluyor

Son dakika transfer haberleri! Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncular yavaş yavaş netleşiyor. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan Pelkas için yönetime rapor veren Jorge Jesus, Yunan oyuncuyu takımda oynatmayacağını yöneticilere bildirdi. Bu haberin ardından Beşiktaş'ın yıldız oyuncu için devreye girdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN İSTEĞİ ÇOK NET!

Fenerbahçe'nin ise Pelkas için düşündüğü bonservis bedelinin 4 milyon Euro civarında olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın ise Pelkas transferine karşılık genç kaleci Utku Yuvakuran + bir miktar para önereceği ifadee dildi. Pelkas'ın adı daha önce Rus takımlarıyla da anılmıştı.

33 MAÇTA 5 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen fakat Fenerbahçeli taraftarların sevdiği oyuncuların başında gelen Pelkas, çıktığı 33 maçta 5 gol atma başarısı göstermişti. Pelkas'a Transfermarkt verilerine göre; 4.5 milyon Euro değer biçiliyor. Pelkas daha önce Vitoria Setubal, PAOK, Apollon takımlarında görev almıştı.



