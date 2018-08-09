SPOR

Süper Lig'de Eto’o bombası

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 09.08.2018 09:34 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Samuel Eto'o bombası... Çaykur Rizespor, Konyaspor’dan ayrılan dünyaca ünlü Kamerunlu yıldız Samuel Eto'o ile temas kurdu. Tarafların ilk görüşmeden olumlu ayrıldığı öğrenildi.

Süper Lig'de Eto’o bombası

Süper Lig'de Samuel Eto'o bombası... Hücumda Muriç ve Samudio dışında iyi bir golcü arayan Çaykur Rizespor, Konya'dan ayrılan dünyaca ünlü yıldız santrfor Samuel Eto'o'ya kanca attı.

Ligin başlamasına 24 saatten az bir zaman kala Fransa'dan da birçok talibi olan Eto'o'yla bağlantı kurdu. Bir an önce transferi gerçekleştirmek için düğmeye basan yeşilmavili kurmayların Kamerunlu yıldızla yaptıkları ilk görüşmeden olumlu ayrıldıkları öğrenildi.

YILLIK 2 MİLYON EURO İSTİYOR
3 sezondur Spor Toto Süper Lig'de forma giyen 37 yaşındaki tecrübeli golcü, çıktığı toplam 89 karşılaşmada 50 kez ağları havalandırmayı başardı. Arap ve Çin takımlarında futbol kariyerini noktalamak istemeyen Eto'o'nun yıllık 2 milyon Euro ücret talep ettiği bildirildi. Karadeniz ekibinin yöneticilerinin de talep edilen ücret noktasında Eto'o'nun menajeriyle sıkı bir pazarlığa giriştiği ve belli bir noktada buluşulduğu belirtildi. (Fotomaç)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Samudio Süper Lig'de gol krallığı yarışına hazırSamudio Süper Lig'de gol krallığı yarışına hazır
Çaykur Rizespor'da hedef 10 numara transferiÇaykur Rizespor'da hedef 10 numara transferi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
samuel eto'o Çaykur Rizespor Atilker Konyaspor

En Çok Okunan Haberler

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

F.Bahçe'den ayrılıp 2. Lig'e gitti!

F.Bahçe'den ayrılıp 2. Lig'e gitti!

Mustafa Cengiz'den skandal açıklama!

Mustafa Cengiz'den skandal açıklama!

Süper Lig'i karıştıracak açıklama!

Süper Lig'i karıştıracak açıklama!

Mehmet Aurelio'dan sürpriz transfer!

Mehmet Aurelio'dan sürpriz transfer!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Fener alsa keşke yaş falan hikaye devamlı sakat Soldado ve beceriksiz cılız Alper'e bakarak süper transfer olur.
ulan rize kendine macera arıyorsun etoya gol attıracak adamın var mı da etoyu almaya uğraşıyorsun.beni alsan bende eto kadar top oynarım bu halimle. adamı duracell pil sanıyorsunuz ama değil olsa da ömrü bitmiş bir pil...
Diğer Haberler
Süper Lig'de Eto’o bombası

Süper Lig'de Eto’o bombası

Samudio Süper Lig'de gol krallığı yarışına hazır

Samudio Süper Lig'de gol krallığı yarışına hazır

Çaykur Rizespor'da hedef 10 numara transferi

Çaykur Rizespor'da hedef 10 numara transferi

Jakub Brabec, Çaykur Rizespor'da

Jakub Brabec, Çaykur Rizespor'da

Aminu Umar ve Musa Çağıran resmen Çaykur Rizespor'da

Aminu Umar ve Musa Çağıran resmen Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor Aminu Umar ve Musa Çağıran'ı 1 yıllığına kiraladı

Çaykur Rizespor Aminu Umar ve Musa Çağıran'ı 1 yıllığına kiraladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.