SON DAKİKA: Transfer resmen açıklandı! Beşiktaş Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna kattı

Son dakika... Kayserispor, kaptan Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kayseri ekibine veda etti. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Kayserispor, transfer döneminde ismi birçok kulüp ile anılan Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

ANLAŞMA ŞARTLARI

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki sağ bekin transferi için Kayserispor ile 1,5 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüp, Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

GÖKHAN SAZDAĞI'DAN VEDA MESAJI

Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı, sosyal medya hesabından Kayserispor'a veda etti.

Gökhan Sazdağı'nın açıklaması şu şekilde:

"Güzel anılar biriktirdiğim, iyi dostluklar edindiğim Kayseri' den benim için ayrılık vakti. Bana değer katan ve gelişimimde en büyük pay sahibi olan bu kulüp, ben ve ailem için her zaman çok önemli olacak. Kaptanlığını onurla taşıdığım, formasını gururla giydiğim kulübümden 5. senemde ayrılıyorum.

Birlikte iyi ve kötü günlerimiz oldu. Ama her defasında bu şehir kenetlendi ve sonunda hedefine yürüdü. Şartlar ne olursa olsun bu kulübe iyi hizmetler verebilmek tek amacımdı. Yıllar boyu beraber omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, her şartta bizi destekleyen taraftarlarımıza, kulüp çalışanlarımıza, eski başkanlarımıza, hocalarımıza, yöneticilerimize, başkanımız Nurettin Açıkalın' a ve daha nice emek verenlere çok teşekkür ediyorum.

Benim için her daim önemli kalacak olan abim Baki Ersoy' a teşekkürlerimi sunuyorum. Onun bu takım üzerindeki ve özellikle bendeki emeği kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çoktur.

Şimdi benim için yeni bir hikaye yazma vakti. Bu hikayeyi yazarken dualarınızı ve desteklerinizi her daim bekliyorum. Bu şehirden güzel ayrılmak yaşanılabilecek en güzel duyguydu benim için.

Başarılar Kayserispor..
Hakkınızı helal edin…"

