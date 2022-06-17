SON DAKİKA: Transferi doktoru duyurdu! İşte Emre Mor'un yeni adresi

Transfere hızlı bir giriş yapana Fenerbahçe açıkladığı iki ismin ardından çalışmalarına yeni teknik patronu Jorge Jesus ile hız kesmeden devam ediyor. Portekizli çalıştırıcı ile şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, flaş bir isim gündeme geldi.

DOKTORU PAYLAŞTI!

Daha önce B. Dortmunda, Celta Vigo, Galatasaray, Karagümrük gibi takımlarda top koşturan ve son günlerde ise ismi birçok kulüp ile anılan 24 yaşındaki Emre Mor için doktorundan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Emre Mor'a saç ekimi yapan doktorunun, Emre Mor'un teşekkür videosunu Sarı-Lacivert kalp ve Fenerbahçe etiketi ile paylaşırken gönderiye 'Kardeşim her şey yolunda' notunu düştü.

Bu gönderinin ardından heyecanlanan Fenerbahçe taraftarı, binlerce beğeni ve yorumda bulunurken 'Fenerbahçe'ye hayırlı olsun' ifadeleri dikkat çekti.

Avrupa devlerini de peşinde takan genç oyuncunun ismi Trabzonspor ile de anılıyor.

İşte o paylaşım...



