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SON DAKİKA: Transferi doktoru duyurdu! İşte Emre Mor'un yeni adresi

17.06.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Fatih Karagümrük formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Emre Mor'un talipleri günden güne artmaya devam ediyor. Avrupa ve birçok kulüp ile ismi anılan 24 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'un da devrede olduğu yazılıp çizilirken oyuncunun saç ekimi yapan doktoru sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Transferi doktoru duyurdu! İşte Emre Mor'un yeni adresi
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Transfere hızlı bir giriş yapana Fenerbahçe açıkladığı iki ismin ardından çalışmalarına yeni teknik patronu Jorge Jesus ile hız kesmeden devam ediyor. Portekizli çalıştırıcı ile şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, flaş bir isim gündeme geldi.

DOKTORU PAYLAŞTI!

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Daha önce B. Dortmunda, Celta Vigo, Galatasaray, Karagümrük gibi takımlarda top koşturan ve son günlerde ise ismi birçok kulüp ile anılan 24 yaşındaki Emre Mor için doktorundan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Emre Mor'a saç ekimi yapan doktorunun, Emre Mor'un teşekkür videosunu Sarı-Lacivert kalp ve Fenerbahçe etiketi ile paylaşırken gönderiye 'Kardeşim her şey yolunda' notunu düştü.

Bu gönderinin ardından heyecanlanan Fenerbahçe taraftarı, binlerce beğeni ve yorumda bulunurken 'Fenerbahçe'ye hayırlı olsun' ifadeleri dikkat çekti.

Avrupa devlerini de peşinde takan genç oyuncunun ismi Trabzonspor ile de anılıyor.

İşte o paylaşım...

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Anahtar Kelimeler:
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