Son dakika: Tüm dünya Aysu Türkoğlu'nu konuşuyor! Manş Denizi'ni yüzerek geçti...

21 yaşındaki Türk yüzücü Aysu Türkoğlu, gerçekleştirilmesi zor bir rekora imza attı. Bodrumlu yüzücü Türkoğlu, kuş uçuşu 34 kilometreyi geçen, İngiltere ve Fransa arasında bulunan Manş denizini yüzerek geçerek 'Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü' unvanının yeni sahibi oldu.

Rekortmen yüzücü, Türkiye saatiyle dün 12.02'de Dover'dan başladığı Manş geçişini çok yönlü akıntılar ve dalgalarla boğuştuğu 16 saat 28 dakika sonunda Fransa'nın Cap Gris-Nez kıyılarında bitirdi.

TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR!

Aysu Türkoğlu'nun yüzüşünün son kısmında hocası Bengisu Avcı Erdoğan da denize atladı. Kurallar gereği Aysu Türkoğlu ve Bengisu Avcı Erdoğan birlikte karaya çıktı. Aysu Türkoğlu ve Bengisu Avcı Erdoğan, karaya çıktıktan sonra birlikte Türk Bayrağı açtılar.

"YAŞLI BİR ADAMI ÇOK MUTLU ETTİN"

Rekorun ardından Genç sporcunun antrenör ve ailesi kendisini tebrik etti. Kendisine eşlik eden teknenin kaptanın "Yaşlı bir adamı çok mutlu ettin" şeklindeki tebriği sonrası Aysu Türkoğlu, "Bu kadar ağlayıp, zırladım" dedi.

"BAŞARDIN!"

Genç sporcunun babası yaşanan sevinç sonrası "Çok büyük bir olay başarın, yaşanmamış bir şey başardın, zırlaman çok normal" ifadelerini kullandı. Uzun bir süredir kulaç atan sporcu, "Birazcık sandviç kaldıysa verir misiniz, çok acıktım" dedi. Rekortmen ekip daha sonra teknede zafer pozu verdi.

NESRİN OLGUN ARSLAN 1979'DA GEÇMİŞTİ

Manş Denizi'ni geçen ilk Türk kadın sporcu 1979'da Nesrin Olgun Arslan oldu. Nesrin Olgun Arslan'ın yüzme süresi 15 saat 47 dakikayı bulmuştu. Manş Denizi'ni en hızlı geçen Türk sporcu 9 saat 2 dakika ile Erdal Acet oldu. Manş Denizi'nde dünya rekoru ise 6 saat 55 dakika ile Avustralyalı sporcu Trent Grimsey'ye ait.



