SON DAKİKA: Tüm dünya şaşkın! Yıldız futbolcu Willian Borges ölüm tehditleri sonrası takımdan ayrıldı... Fenerbahçe transfer için devrede

2021 yılında Arsenal'dan ayrılarak futbola başladığı kulüp olan, Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians'a geri dönen yıldız oyuncu Willian Borges Brezilya ekibinden flaş bir şekilde ayrılmıştı. Sambacı'nın ayrılığının arkasında büyük bir kriz ortaya çıktı.

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU!

İsmi daha önce Fenerbahçe ile de anılan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Copa Libertadores'e çeyrek finalde veda etmelerinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ölüm tehditleri aldığını ve aldığı tehditlerinin ardından takımdan ayrıldığını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

Futbol kariyerinde Chelsea, Arsenal gibi üst düzey Premier Lig takımlarının formasını terleten 34 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu açıklamalara yer verdi. "Bugün Corinthians'a veda ediyorum. Bu formayı yeniden giyme fırsatı verdiği için kulübe teşekkür ederim. Bana ve aileme karşı yapılan ölüm tehditleri sebebiyle ne yazık ki kulüpten ayrılma kararı aldım. Bu kararın iki taraf için de en doğrusu olduğunu düşünüyorum. Corinthians'a bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum."

JESUS'UN ONAYI BEKLENİYOR!

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un futbolcunun transferine onay vermesi halinde sarı-lacivertlilere transfer olabileceği yüksek sesle dile getiriliyor. Ayrıca futbolcuya İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın da ilgi gösterdiği konuşuluyor.

WILLIAN KİMDİR?

Tam adı Willian Borges da Silva olan Brezilyalı futbolcu, sol açık, sağ açık ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. 1.75 boyundaki futbolcu sağ ayağını etkin şekilde kullanmasıyla biliniyor. Oyuncunun normal şartlarda Corinthians ile 31 Aralık 2023'e kadar kontratı bulunuyordu. Willian'ın güncel piyasa değer ise Transfermarkt verilerine göre; 5.5 milyon euro civarında. 2018 yılında futbolcuya 50 milyon euro değer biçiliyordu.



