Son dakika: Türk futbolunda devrim gibi karar! Yabancı MHK...

Son dakika haberleri: TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa kararlarının ardından Türk futbolunda neler olacağı merak ediliyordu. Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala Sabri Çelik, MHK Başkanlığı görevine getirildi. Kulüpler Birliği ise gözünü TFF Danışmanı David Elleray'nin Türk hakemlik yapısı için hazırladığı rapora çevirdi.

MHK'DAN YENİ KARARLAR YOLDA

Hakemin Sesi adlı internet sitesinin sahibi ve Süper Lig eski Yardımcı Hakemi Ercan Durna, Elleray'nin hazırladığı ve henüz TFF'ye vermediği raporun şifrelerini ele geçirdi. Elleray, hazırladığı raporu TFF yönetimine sunacak. TFF, ruporu haziran ayında gerçekleşecek genel kurula getirecek. Ercan Durna, raporun önemli detaylarını maddeler halinde şöyle anlatıyor;

MHK BAŞKANI YABANCI BİR İSİM OLACAK

Merkez Hakem Kurulu Başkanı yabancı bir isim olacak. VAR koordinatörlük görevi de yabancı bir isme emanet edilecek. Hakem İşleri Müdürü yabancı olacak.

YABANCI GÖZLEMCİ NOT VERECEK

Süper Lig'deki hakemlerin notlarını yabancı gözlemciler verecek. Süper Lig'de görev yapan mevcut gözlemcilerden bazıları hakem koçu olacak. Yabancı MHK Başkanı Süper Lig ve TFF 1. Lig'inden sorumlu olacak.

HAKEM EĞİTİMLERİNİ YABANCILAR VERECEK

Süper Lig ve TFF 1. Lig hakemlerinin eğitimlerini yabancılar verecek. Türkiye'de bir alt MHK olacak. Onlar 2. ve 3. Liglerdeki hakemlerin atamalarını ve eğitimlerini verecek. Hakem atamalarını 5 kişi yapacak. Bu kişilerin arasında Kulüpler Birliği temsilcisi de yer alacak.

CÜNEYT ÇAKIR'A TAKİP

Dünya Kupası'nda görev alma ihtimali bulunan Cüneyt Çakır'ın kalan 5 haftanın çoğunluğunda görev alması gerekiyor. Bu görevin yeni sezonda da devam etmesi gerekiyor. FIFA'nın Çakır'ın durumunu yakından takip ettiği de biliniyor. Tecrübeli hakem, FIFA'nın son testinden geçmesi halinde dünya kupalarında üç kez görev alan ilk hakem unvanına kavuşacak.

HAKEMLER GERİ DÖNÜYOR

Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik'in devre dışı bırakılan 13 hakeme görev vermesi bekleniyor. Çelik'in bu atamaları yapması için bir seminer yapması gerekiyor. Çünkü hakemler son seminere katılmadı. Sabri Çelik, kısa bir süre içinde bu semineri yapmayı planlıyor. Dışarıda bırakılan hakemlerin her an görev alacakmış gibi antrenman yaptıklarını ve kendilerini hazır tuttuklarını biliniyor.

(Akşam)



