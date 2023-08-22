Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş karar! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, temsilcilerimiz de Avrupa arenasındaki maçlarına odaklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda bulunan Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda yer alan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, hafta içinde rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

Ülke puanını göz önünde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu, temsilcilerimizin gelecek hafta oynayacağı Süper Lig maçlarını erteledi. (İHA)

Ertelenen maçlar ise şu şekilde;

İstanbulspor - Galatasaray

Fenerbahçe - Başakşehir

Adana Demirspor - Beşiktaş

