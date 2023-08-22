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Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş karar! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maçları ertelendi...

22.08.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, hafta içinde rakipleriyle karşılaşacak. Hollanda Futbol Federasyonu'nun Avrupa arenasına çıkacak olan takımlarının maçlarını ertelemesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu da kararını verdi ve temsilcilerimizin gelecek hafta oynayacağı lig maçlarını erteledi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, temsilcilerimiz de Avrupa arenasındaki maçlarına odaklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda bulunan Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda yer alan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, hafta içinde rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

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Ülke puanını göz önünde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu, temsilcilerimizin gelecek hafta oynayacağı Süper Lig maçlarını erteledi. (İHA)

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Ertelenen maçlar ise şu şekilde;

İstanbulspor - Galatasaray
Fenerbahçe - Başakşehir
Adana Demirspor - Beşiktaş

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