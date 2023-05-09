Son dakika: Türkiye gündemine oturdu! Sergen Yalçın ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor ile karşı karşıya gelmişti. Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı - lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş ile çekiştiği şampiyonluk yarışında ağır bir yara almıştı.

TARAFTARLAR HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray'ın da konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etmesiyle puan farkının 5'e çıkmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti.

SOSYAL MEDYADA ÇALIŞMA

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un performansını eleştiren sarı - lacivertli futbolseverler, sosyal medyada çalışma başlattı.

'SERGEN YALÇIN FENER'E!'

Fenerbahçeli taraftarlar, Sergen Yalçın isminin ortaya atılmasının ardından Twitter'da '#SergenYalçınFenere' hashtag'ini Türkiye gündemine soktu.

Sarı - lacivertli yönetimden ise Jorge Jesus ve Sergen Yalçın ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

