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Son dakika: Türkiye gündemine oturdu! Sergen Yalçın ve Fenerbahçe...

09.05.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçın ikinci devresinde Riad Bajic'in golüne engel olamamış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, takımının aldığı sonucun ardından taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Bu durum sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar, Sergen Yalçın'ın adını gündeme getirdi. İşte detaylar...

Son dakika: Türkiye gündemine oturdu! Sergen Yalçın ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bitexen Giresunspor ile karşı karşıya gelmişti. Çotanak Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı - lacivertliler, Galatasaray ve Beşiktaş ile çekiştiği şampiyonluk yarışında ağır bir yara almıştı.

TARAFTARLAR HAREKETE GEÇTİ

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Galatasaray'ın da konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etmesiyle puan farkının 5'e çıkmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti.

SOSYAL MEDYADA ÇALIŞMA

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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un performansını eleştiren sarı - lacivertli futbolseverler, sosyal medyada çalışma başlattı.

'SERGEN YALÇIN FENER'E!'

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Fenerbahçeli taraftarlar, Sergen Yalçın isminin ortaya atılmasının ardından Twitter'da '#SergenYalçınFenere' hashtag'ini Türkiye gündemine soktu.

Sarı - lacivertli yönetimden ise Jorge Jesus ve Sergen Yalçın ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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