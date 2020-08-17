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  4. Son dakika! Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 20 Kasım’da başlayacak

Son dakika! Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 20 Kasım’da başlayacak

BASKETBOL HABERLERİ  | 17.08.2020 15:09 | Son Güncelleme

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ve Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) 2020-2021 sezonu 20 Kasım 2020’de başlayacak

Son dakika! Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 20 Kasım’da başlayacak

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ve Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi kararlaştırıldı.

Buna göre TKBL ve TB2L’de yeni sezonlar 20 Kasım 2020’de başlayacak.

Covid-19 pandemisi ile ilgili alınan önlemler ve yeni sezonda bu liglerde uygulanacak protokoller ise ilerleyen günlerde kulüpler ile paylaşılacak."

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