Son dakika! Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 20 Kasım’da başlayacak

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
"Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ve Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi kararlaştırıldı.
Buna göre TKBL ve TB2L’de yeni sezonlar 20 Kasım 2020’de başlayacak.
Covid-19 pandemisi ile ilgili alınan önlemler ve yeni sezonda bu liglerde uygulanacak protokoller ise ilerleyen günlerde kulüpler ile paylaşılacak."
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