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SON DAKİKA! Türkiye-Sırbistan maçı seyircili oynanacak!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 13.10.2020 16:48 | Son Güncelleme

TFF yaptığı açıklamada, Sırbistan maçında loca alanlarının yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınacağını açıkladı

SON DAKİKA! Türkiye-Sırbistan maçı seyircili oynanacak!

SON DAKİKA - TFF'den açıklama:

TFF: "Türkiye-Sırbistan maçında TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
niye sadece loca virüs zenginleri etkilemiyormu
doğru karar. zaten bu ülkede zenginsen bir önemin var.
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