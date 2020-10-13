SON DAKİKA! Türkiye-Sırbistan maçı seyircili oynanacak!

SON DAKİKA - TFF'den açıklama:
TFF: "Türkiye-Sırbistan maçında TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla loca alanlarına yüzde 50 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır."
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