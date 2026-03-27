SON DAKİKA | Türkiye'ye elenen Romanya'da Tanase çıldırdı, takım arkadaşının kafasına sandalye fırlattı

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası yolunda Romanya'yı 1-0 mağlup edip finale yükseldiği maçın ardından Tüpraş Park koridorları karıştı! Elenmenin verdiği hayal kırıklığıyla sinirlerine hakim olamayan Rumen yıldız Tanase, takım arkadaşıyla girdiği şiddetli tartışma sonrası soyunma odası tünelinde sandalye fırlattı. Araya giren diğer oyuncuların zor sakinleştirdiği o anlar, Romanya cephesindeki büyük çöküşü gözler önüne serdi. İşte o şok kavganın detayları...

Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan ve yarı finalde Romanya ile eşleşen A Milli Futbol Takımımız, Tüpraş Park'ta (Beşiktaş Park) oynanan dev mücadelede rakibini tek golle devirerek adını finale yazdırdı.

Millilerimiz saha içinde zafer şarkıları söylerken, Dünya Kupası hayallerine İstanbul'da veda eden Romanya cephesinde ise maçın bitiş düdüğüyle birlikte tam bir kaos yaşandı.

ELENMENİN FATURASI AĞIR OLDU: TÜNELDE BÜYÜK KAVGA!

Karşılaşmanın ardından soyunma odasına doğru yönelen Rumen kafilesinde sinirler adeta tavan yaptı. Elenmenin verdiği ağır faturayı kabullenemeyen Rumenlerin tecrübeli futbolcusu Tanase, henüz tüneldeyken kendi takım arkadaşıyla çok şiddetli bir sözlü tartışmaya girdi.

ÖFKEDEN ÇILDIRDI, SANDALYEYİ PARÇALADI

İkili arasındaki bu gerilim saniyeler içinde fiziksel bir öfke patlamasına dönüştü. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte sinir krizine giren Tanase'nin, tünelde bulduğu bir sandalyeyi alarak büyük bir hışımla takım arkadaşına fırlattığı ve parçaladığı öğrenildi.

Koridorlarda yankılanan bu şok olayın ardından araya giren diğer Rumen oyuncular ve teknik heyet, öfkeden deliye dönen Tanase'yi zorlukla sakinleştirerek soyunma odasına sokabildi. Türkiye karşısında alınan bu mağlubiyetin Romanya Milli Takımı içinde yarattığı bu derin çatlak, geceye damgasını vuran olaylardan biri oldu.

Türkiye'nin attığı golün şokunda! ''Bu gece uyuyamacağım"Türkiye'nin attığı golün şokunda! ''Bu gece uyuyamacağım"
Romanya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan maç sonunda Türkiye itirafı!Romanya Futbol Federasyonu Başkanı'ndan maç sonunda Türkiye itirafı!

En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

