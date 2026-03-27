SON DAKİKA | Türkiye'ye elenen Romanya'da Tanase çıldırdı, takım arkadaşının kafasına sandalye fırlattı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan ve yarı finalde Romanya ile eşleşen A Milli Futbol Takımımız, Tüpraş Park'ta (Beşiktaş Park) oynanan dev mücadelede rakibini tek golle devirerek adını finale yazdırdı.

Millilerimiz saha içinde zafer şarkıları söylerken, Dünya Kupası hayallerine İstanbul'da veda eden Romanya cephesinde ise maçın bitiş düdüğüyle birlikte tam bir kaos yaşandı.

ELENMENİN FATURASI AĞIR OLDU: TÜNELDE BÜYÜK KAVGA!

Karşılaşmanın ardından soyunma odasına doğru yönelen Rumen kafilesinde sinirler adeta tavan yaptı. Elenmenin verdiği ağır faturayı kabullenemeyen Rumenlerin tecrübeli futbolcusu Tanase, henüz tüneldeyken kendi takım arkadaşıyla çok şiddetli bir sözlü tartışmaya girdi.

ÖFKEDEN ÇILDIRDI, SANDALYEYİ PARÇALADI

İkili arasındaki bu gerilim saniyeler içinde fiziksel bir öfke patlamasına dönüştü. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte sinir krizine giren Tanase'nin, tünelde bulduğu bir sandalyeyi alarak büyük bir hışımla takım arkadaşına fırlattığı ve parçaladığı öğrenildi.

Koridorlarda yankılanan bu şok olayın ardından araya giren diğer Rumen oyuncular ve teknik heyet, öfkeden deliye dönen Tanase'yi zorlukla sakinleştirerek soyunma odasına sokabildi. Türkiye karşısında alınan bu mağlubiyetin Romanya Milli Takımı içinde yarattığı bu derin çatlak, geceye damgasını vuran olaylardan biri oldu.